Πύργος: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον 57χρονο κυνηγό που έπεσε νεκρός από τα πυρά του 42χρονου φίλου του

Μια εξόρμηση τεσσάρων ανδρών από τον Πύργο για κυνήγι αγριογούρουνου στα βουνά της Γορτυνίας μετατράπηκε σε μια ανείπωτη τραγωδία.

Ένας 57χρονος πατέρας τεσσάρων παιδιών, έπεσε νεκρός από τα πυρά του 42χρονου φίλου του την ώρα που η παρέα τους κυνηγούσε μέσα σε πυκνά βάτα.

Όπως περιέγραψε μιλώντας στην εφημερίδα «Πατρίς» ένας εκ των κυνηγών που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, η σκηνή ήταν σοκαριστική.

Τα πυρά έσπασαν τη σιωπή του δάσους και μέσα σε δευτερόλεπτα ο 57χρονος σωριάστηκε στο έδαφος, βαριά τραυματισμένος. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. Ο 42χρονος φίλος του κατέρρευσε αδυνατώντας να πιστέψει τι είχε συμβεί.

Ο 42χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ το κυνηγετικό του όπλο κατασχέθηκε. Το προανακριτικό έργο συνεχίζεται, με τις αρχές να συγκεντρώνουν στοιχεία για να διαλευκάνουν κάθε πτυχή της υπόθεσης.

Οι τέσσερις άνδρες δεν ήταν τυχαίοι στο βουνό. Ήταν όλοι έμπειροι κυνηγοί, με πολυετή ενασχόληση και συχνές εξορμήσεις μαζί. Η παρέα συνήθιζε να ανεβαίνει τακτικά στα βουνά της Αρκαδίας για το αγαπημένο τους χόμπι, γνωρίζοντας καλά τόσο τις διαδρομές όσο και τους κινδύνους του κυνηγιού. Μάλιστα τόσο ο 42χρονος, όσο και ο 57χρονος είχαν βρεθεί αυτόπτες μάρτυρες ενός ανάλογου περιστατικού πριν από επτά χρόνια -στο ίδιο ακριβώς σημείο- όταν ένας 18χρονος έπεσε νεκρός από πυρά του νονού του.

Σήμερα, στις 15:00 μετά το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον άτυχο κυνηγό, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Νιοχώρι Γορτυνίας.