Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 22-9-2025

ΚΗΔΕΙΑ
TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 81
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 - 9 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 3.30 Μ.Μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΛΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ , ΑΓΓΕΛΙΚΗ , ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΗΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΒΙΚΕΝΤΙΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΑΣΤ. ΦΕΛΕΜΕΓΚΟ
(ΕΤΩΝ 100)
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 22/9/2015 & ώρα 11 π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεΐκων Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: Ιωάννης & Παναγιώτα Φελεμέγκου
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 ΚΙΝ.: 6972 119124,
e-mail: teletaianasto@gmail.co
ΚΗΔΕΙA
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 71)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΣΩΜΑ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
ΚΗΔΕΙA
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 73)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 10.00 π.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΝΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣ. ΤΕΛΙΟΥ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΝΙΑΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΚΩΝ/ΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΨΥΧΟΓΙΟΥ, ΖΩΗ ΧΗΡΑ ΑΝΤ. ΚΟΛΕΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΘΑ ΓΑΒ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 76
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΛΕΓΚΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΤΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΜΑΡΘΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΪΣΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟ
{ΕΤΩΝ 92}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
