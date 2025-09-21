Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 22-9-2025

ΚΗΔΕΙΑ

TΗΝ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ  ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 81

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΔΕΥΤΕΡΑ  22 - 9 - 2025  ΚΑΙ  ΩΡΑ  4.00 Μ.Μ. ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΑΓΙΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ

Η  ΣΟΡΟΣ  ΘΑ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΣΤΙΣ  3.30 Μ.Μ.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ  &  ΜΑΡΙΑ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΤΥΧΙΑ  &   ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΛΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ , ΑΓΓΕΛΙΚΗ , ΕΙΡΗΝΗ

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ  ΧΗΡΑ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  &  ΒΙΚΕΝΤΙΑ  ΣΜΥΡΝΗ

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ        ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ  ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ  ΧΡΗΜΑΤΑ  ΝΑ  ΔΟΘΟΥΝ  ΥΠΕΡ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  ΤΣΟΥΚΑΛΕΙΚΩΝ  

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

--------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΑΣΤ. ΦΕΛΕΜΕΓΚΟ
(ΕΤΩΝ 100)
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 22/9/2015 & ώρα 11 π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Ζαρουχλεΐκων Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: Ιωάννης & Παναγιώτα Φελεμέγκου
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106 ΚΙΝ.: 6972 119124,

e-mail: teletaianasto@gmail.co

-----------------------------------------

ΚΗΔΕΙA    

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 71)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΣΩΜΑ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

--------------------------------------

ΚΗΔΕΙA    

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 73)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 10.00 π.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΝΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ

Η ΕΓΓΟΝΗ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

----------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣ. ΤΕΛΙΟΥ 

ΕΤΩΝ 78 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΝΙΑΤΗ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΚΩΝ/ΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΨΥΧΟΓΙΟΥ, ΖΩΗ ΧΗΡΑ ΑΝΤ. ΚΟΛΕΛΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

---------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΜΑΡΘΑ ΓΑΒ. ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΤΩΝ 76 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΛΕΓΚΟΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΤΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΜΑΡΘΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΪΣΙΟΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟ

{ΕΤΩΝ 92}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11 ΠΜ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ   ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com

--------------------

