Το Βουλκανιζατέρ που εφημερεύει την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι.

Τα καταστήματα Βουλκανιζατέρ & Εμπορίας Ελαστικών του Συλλόγου λειτουργούν καθημερινά με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-6μμ), το Σάββατο με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-3μμ), και κάθε Κυριακή θα υπάρχει ένα κατάστημα Βουλκανιζατέρ ανοιχτό για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι.

 

 

Για την ΚΥΡΙΑΚΗ 21  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2025

θα εφημερεύει το ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ:

 ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 ΘΡΑΚΗ & ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ 

2610 455944

 

