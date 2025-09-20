Το Βουλκανιζατέρ που εφημερεύει την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι.
Τα καταστήματα Βουλκανιζατέρ & Εμπορίας Ελαστικών του Συλλόγου λειτουργούν καθημερινά με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-6μμ), το Σάββατο με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-3μμ), και κάθε Κυριακή θα υπάρχει ένα κατάστημα Βουλκανιζατέρ ανοιχτό για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι.
Για την ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025
θα εφημερεύει το ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ:
ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΡΑΚΗ & ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ
2610 455944
