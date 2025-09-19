Συνάντηση του Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάτρας με την Αντιδήμαρχο Παιδείας

Πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2025, η συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάτρας με την Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Πατρέων, Κατερίνα Σίμου, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Συλλόγου για την ενίσχυση του δημόσιου σχολείου και τη βελτίωση των συνθηκών της εκπαίδευσης.

Η ανακοίνωση Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πάτρας αναφέρει τα εξής:

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάτρας στα πλαίσια των αποφάσεων του, συναντήθηκε χθες 18/9/2025 με την Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Πατρέων, Κατερίνα Σίμου. Η συζήτηση αναπτύχθηκε σε όλο το φάσμα των ζητημάτων που συνθέτουν το σχολικό περιβάλλον.

Η αμφίδρομη ενημέρωση και η ουσιαστική επεξεργασία προτάσεων διαμορφώνουν κοινό πεδίο συνεργατικών διαδρομών. Η αυτοδιοίκηση αποτελεί αναφορική συνθήκη φυσικού και στρατηγικού μας εταίρου για την υπεράσπιση και ανάπτυξη του δημόσιου και δημοκρατικού σχολείου και η συμβολή του Δήμου Πατρέων είναι ιδιαίτερη και καθοριστική.

Ακολούθησε ολιγόλεπτη επικοινωνία με τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη που μας προσκάλεσε σε νέα συνάντηση άμεσα. Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη και τη φιλοξενία.