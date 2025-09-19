Αχαΐα - Ηλεία: Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας
Οι θυελλώδεις άνεμοι που θα επικρατήσουν σήμερα και αύριο αυξάνουν και τον κίνδυνος πυρκαγιάς με τον χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για σήμερα να έχει σε κίτρινο συναγερμό 23 περιοχές.
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) σε:
Αττική, Κύθηρα
Αργολίδα, Κορινθία, Μεσσηνία
Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα
Μυτιλήνη, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Σκύρος
Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος
Περιοχές σε Εύβοια, Βοιωτία, Αχαΐα, Ηλεία, Αρκαδία, Λακωνία
