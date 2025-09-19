Αχαΐα - Ηλεία: Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Οι θυελλώδεις άνεμοι που θα επικρατήσουν σήμερα και αύριο αυξάνουν και τον κίνδυνος πυρκαγιάς με τον χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για σήμερα να έχει σε κίτρινο συναγερμό 23 περιοχές.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) σε:

Αττική, Κύθηρα

Αργολίδα, Κορινθία, Μεσσηνία

Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα

Μυτιλήνη, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Σκύρος

Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος

Περιοχές σε Εύβοια, Βοιωτία, Αχαΐα, Ηλεία, Αρκαδία, Λακωνία