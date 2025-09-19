Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αχαΐα - Ηλεία: Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Αχαΐα - Ηλεία: Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας

Οι θυελλώδεις άνεμοι που θα επικρατήσουν σήμερα και αύριο αυξάνουν και τον κίνδυνος πυρκαγιάς με τον χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για σήμερα να έχει σε κίτρινο συναγερμό 23 περιοχές.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) σε:

Αττική, Κύθηρα
Αργολίδα, Κορινθία, Μεσσηνία
Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα
Μυτιλήνη, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Σκύρος
Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος
Περιοχές σε Εύβοια, Βοιωτία, Αχαΐα, Ηλεία, Αρκαδία, Λακωνία

Ειδήσεις Τώρα

ΓΣΕΕ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου

Ρωσία: Νέος ισχυρός σεισμός 7,8 Ρίχτερ στη Καμτσάτκα

Καιρός: Θυελλώδεις βοριάδες και φθινοπωρινές θερμοκρασίες

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κίνδυνος Πυρκαγιάς Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Ειδήσεις