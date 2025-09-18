Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος που χτυπήθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος που χτυπήθη...

Ο 35χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, όταν χτυπήθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης

Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 35χρονο συνέβη το πρωί της Πέμπτης (18/9) σε εργοστάσιο στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο 35χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, όταν χτυπήθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που δεν χρειάστηκε να επιχειρήσουν.

 Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αρχών προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

 

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: «Βάλτε επιτέλους σαμαράκια»- Αγωνία στην οδό με τα σχολεία

Ο Πάνος Ρούτσι δεν είναι ξένος. Κάθεται δίπλα σου στο λεωφορείο…

Γάζα: «Δεν θέλουμε να πεθάνουμε»- Μαζική έξοδος των Παλαιστινίων

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Θεσσαλονίκη Εργατικό ατύχημα

Ειδήσεις