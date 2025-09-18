Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος που χτυπήθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης

Εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν 35χρονο συνέβη το πρωί της Πέμπτης (18/9) σε εργοστάσιο στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ο 35χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, όταν χτυπήθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που δεν χρειάστηκε να επιχειρήσουν.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αρχών προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.