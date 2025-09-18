Μια Σαντορίνη… στην Ασία - Η μαρίνα του Βιετνάμ που μοιάζει να ξεπήδησε από τις Κυκλάδες

Η φήμη και οι ομορφιές της Σαντορίνης είναι ξακουστές σε όλον τον κόσμο. Άνθρωποι από κάθε άκρη της γης κατακλύζουν κάθε χρόνο το όμορφο νησί των Κυκλάδων για να δουν το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα.

Στο Βιετνάμ ωστόσο, είπαν να «εκμεταλλευτούν» τα κάλλη του ελληνικού νησιού και να δημιουργήσουν τη δική τους Σαντορίνη σε απόσταση μόλις 2 ώρες πτήσης από τη Σιγκαπούρη.

Στην περίπτωση που κάποιος επισκεφθεί το Βιετνάμ, η «Σαντορίνη» θεωρείται ο must προορισμός. Το καφέ στην μαρίνα Son Tra είναι ένα κρυμμένο διαμάντι, εμπνευσμένο από το Αιγαίο, κοντά σε μια σειρά από κορυφαία αξιοθέατα, παραλίες με λευκή άμμο, κομψά ξενοδοχεία και θέρετρα 5 αστέρων. Μία από τις λίγες διαφορές της με τη Σαντορίνη της Ελλάδας είναι ότι στο Βιετνάμ μπορείς να κάνεις κράτηση με μόλις 8 δολάρια τη βραδιά.

Σκαρφαλωμένη δίπλα στη θάλασσα, στους πρόποδες της χερσονήσου Son Tran, η εντυπωσιακή μαρίνα, που θυμίζει Ελλάδα, προσφέρει πανοραμική θέα στην πόλη και τον ωκεανό, δημιουργώντας μια ρομαντική ατμόσφαιρα, ιδανική για να παρακολουθήσει κάποιος την ανατολή και το ηλιοβασίλεμα.