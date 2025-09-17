Αιγιάλεια: Επίσκεψη της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ στις πυρόπληκτες περιοχές

Ο Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, Νικος Μοιραλης και ο Γραμματέας της Συντονιστικής Επιτροπής Αιγιάλειας, Γιωργος Γεωργόπουλος βρέθηκαν στις πληγείσες περιοχές της Αιγιάλειας, όπου η πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά έπληξε τα χωριά Λάκκα, Μαρτίδη, Τούμπα και Άλσος.

Οπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους:

"Οι ζημιές είναι εκτεταμένες: ελαιώνες σε πλήρη καρποφορία, αμπελώνες ποικιλίας Ροδίτη έτοιμοι για τρύγο, εκτάσεις σταφίδας, αγροτικές αποθήκες, αρδευτικά δίκτυα και εξοπλισμός. Πάνω από 500 στρέμματα δηλωμένων καλλιεργειών έχουν καταστραφεί, στερώντας από τους επαγγελματίες αγρότες το φετινό τους εισόδημα και απειλώντας την ίδια την επιβίωσή τους.

Η πραγματικότητα είναι αμείλικτη: η «επόμενη μέρα» για τους αγρότες της Αιγιαλείας θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι πρώτες βροχοπτώσεις θα δημιουργήσουν πρόσθετα προβλήματα, ενώ η έλλειψη εισοδήματος θα τους οδηγήσει σε αδιέξοδο.

Την ώρα που η κοινωνία της υπαίθρου ζητά άμεση στήριξη, το κράτος εξακολουθεί να εμφανίζεται βραδυκίνητο, εγκλωβισμένο σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και αόριστες εξαγγελίες. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι παραγωγοί της Αχαΐας αισθάνονται ότι μένουν μόνοι τους.

Ως ΠΑΣΟΚ Αχαΐας ζητάμε:

1.Άμεση και ολοκληρωμένη καταγραφή των ζημιών από τον ΕΛΓΑ και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

2.Έκτακτη οικονομική ενίσχυση με τη μορφή βοήθειας πρώτης ανάγκης, ώστε οι αγρότες να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.

3.Σχέδιο μέριμνας για την επόμενη ημέρα, με συγκεκριμένα μέτρα για την ανασυγκρότηση της παραγωγής και τη διασφάλιση του εισοδήματος των αγροτών.

Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι η αγροτική κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει. Οι πολίτες της Αιγιαλείας δεν ζητούν προνόμια, αλλά δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και έμπρακτη στήριξη.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Αχαΐας θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των αγροτών, διεκδικώντας ουσιαστικές λύσεις και άμεσες παρεμβάσεις για την προστασία της τοπικής παραγωγής και του μόχθου των ανθρώπων της υπαίθρου."