Λύκειο των Ελληνίδων Πατρών: Κάλεσμα στη γενική συνέλευση αρχαιρεσιών

Το Λύκειο των Ελληνίδων – Παράρτημα Πατρών προσκαλεί τα τακτικά μέλη του στη Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες της 28ης Σεπτεμβρίου 2025.

Η ανακοίνωση του Λυκείου των Ελληνίδων Πατρών αναφέρει τα εξής:

Σύμφωνα με το καταστατικό του «Λυκείου των Ελληνίδων – Παράρτημα Πατρών», καλούνται όλα τα τακτικά μέλη του που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών, η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Λυκείου (Σατωβριάνδου 32, 1 ος όροφος), την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 5:00 μ.μ. (17:00), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Εκλογή Προέδρου και Γραμματέων της Γενικής Συνέλευσης.

Έκθεση Πεπραγμένων απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2025 έως και 28 η Σεπτεμβρίου 2025.

Απολογισμός εσόδων και εξόδων περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2025 έως 28η Σεπτεμβρίου 2025.

Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Έγκριση των Πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

Εκλογή Eφορευτικής Eπιτροπής και Ψηφολεκτριών.

Εκλογή 7 Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκλογή 3 Μελών της Eξελεγκτικής Eπιτροπής.

H εκλογική διαδικασία θα διαρκέσει έως τις 8:00 μ.μ. (20:00).

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα ματαιωθεί και θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, την ίδια ώρα 5:00 μ.μ. (17:00), στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διατάξεως, άνευ νέας προσκλήσεως και θα θεωρηθεί σε απαρτία με όσα μέλη θα είναι παρόντα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες που επιθυμούν να είναι υποψήφιες για τα ανωτέρω όργανα, να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 έως και τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, με γραπτή αίτηση τους, είτε με mail στο lepatras@otenet.gr είτε με υποβολή στη Γραμματεία του «Λυκείου των Ελληνίδων – Παράρτημα Πατρών», τις καθημερινές και ώρα 6:00 μ.μ.-9:00 μ.μ. (18:00-21:00). Μαζί με την αίτηση καλό θα ήταν να επισυνάπτεται και ένα σύντομο βιογραφικό.