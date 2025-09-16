Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Φαρμακεία

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας 14:30 - 17:30 μμ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 242 - ΕΡΜΟΥ 21:00 μμ - 02:00 πμ ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΟΥΝΑΡΗ 35 (παραπ. ΕΤΕ) & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 (ΑΠΟ ΣΤΟΑ) ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 242 - ΕΡΜΟΥ 02:00 - 08:30 ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΟΥΝΑΡΗ 35 (παραπ. ΕΤΕ) & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 (ΑΠΟ ΣΤΟΑ) Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης 14:30-17:30 & 21:00-08:30 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 18 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 23932 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας 14:30-17:30 & 21:00-22:30 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΤΗΛ.: 2610-521.283 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων 14:30-17:30 ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ) ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου 14:30-17:30 & 21:00-22:30 ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ ΤΗΛ.: 2610-932.032 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας 14:30-17:30 & 21:00-22:30 ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 202 ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2610-526.096 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων 14:30-17:30 & 21:00-22:30 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131 Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού 14:30-17:30 ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935 Διευρυμένο ωράριο Δευ. & Τετ. : 08.30 - 14.30 Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30 ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΟΥΝΑΡΗ 35 (παραπ. ΕΤΕ) & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 (ΑΠΟ ΣΤΟΑ) Δευ. & Τετ. : 08.30 - 21.00 Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 8.00 - 20.00 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 44-46 & ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 2 Δευ. - Παρ. : 8.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ) Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 8.00 - 20.00 ΠΑΤΡΟΖΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (Υπ.Φαρμακοποιός) ΓΛΑΥΚΟΥ 9, ΠΕΡΙΒΟΛΑ (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ PATRA MALL) ΠΑΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΙΛΚΙΣ 41 & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ Δευ. & Τρ. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Τετ. : 8.30 - 14.30 Σαβ. : 9.00 - 14.00 Σ.Φ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 20.00 ΒΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Υπ.Φαρμακοποιός) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 44 - 48, ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr