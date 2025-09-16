Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το Εορτολόγιο είναι της Αγίας Ευφημίας και της Αγίας Λουντμίλας.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Εύφημος

Ευφημία

Εύφημη

Εύφη

Ευφημούλα

Ευφούλα

Φούλα

Λουντμίλλα

Λουντμίλα

Αγία Ευφημία

Μεγαλομάρτυς της Χριστιανοσύνης, η μνήμη της οποίας εορτάζεται στις 11 Ιουλίου και στις 16 Σεπτεμβρίου.

Η Ευφημία γεννήθηκε στα μέσα του 3ου αιώνα και καταγόταν από τη Χαλκηδόνα. Κατά τη διάρκεια των διωγμών του Διοκλητιανού (284-305) προσήχθη ενώπιον του ανθυπάτου Θράκης και Βιθυνίας και όταν αρνήθηκε να αποκηρύξει την πίστη της, βασανίστηκε άγρια. Προτού ριχθεί στα θηρία και κατασπαραχθεί από μία αρκούδα, κατόρθωσε να προσηλυτίσει στον χριστιανισμό τους δύο δημίους της.

Πάνω στον τάφο της ανεγέρθηκε αργότερα ναός, στον οποίο συνήλθε η Δ’ Οικουμενική Σύνοδος (451).

Αγία Λουντμίλα

Βοημή (Τσέχα) πριγκίπισσα, που μαρτύρησε για την πίστη της και τιμάται από τη χριστιανοσύνη κάθε χρόνο στις 16 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Λουντμίλα.

Η Λουντμίλα (860-921) βαπτίστηκε χριστιανή μαζί με τον σύζυγό της από τον θεσσαλονικέα «φωτιστή των Σλαύων» Άγιο Μεθόδιο. Ανέθρεψε χριστιανικά και τον έγγονό της Βεγκέσλαο (Βεντσεσλάς), αλλά μετά τον θάνατο του γιου της, η νύφη της Δραγομίρα, που ήταν ειδωλολάτρισσα, κατέλαβε την εξουσία και διέταξε τον στραγγαλισμό της Λουντμίλας.

Η Αγία Λουντμίλα είναι προστάτιδα της Βοημίας (περιοχή που εκτείνεται σχεδόν στη μισή Τσεχία) και τα λείψανά της βρίσκονται στον ρωμαιοκαθολικό καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου της Πράγας, πρωτεύουσας της Βοημίας και της Τσεχίας.