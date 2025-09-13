Αίθριος ο καιρός την Κυριακή - Αλλάζει από την Δευτέρα

Την Κυριακή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης.

Αργά το βράδυ ο καιρός θα καταστεί άστατος στη βόρεια χώρα. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 31 με 32 βαθμούς ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 7 στο Αιγαίο.

Επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες

Την Δευτέρα αρχικά θα εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια, φαινόμενα που γρήγορα θα επηρεάσουν και τα κεντρικά και νότια ανατολικά τμήματα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο πνέοντας με εντάσεις 7 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 6.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας παρέχει πληροφορίες για τις βροχές που αναμένονται από την ερχόμενη Δευτέρα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:

«Φθινοπωρινό σκίρτημα τη Δευτέρα...Καμία κακοκαιρία!"

?Σχετικά καλοκαιρινό θα είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς και με αρκετή ηλιοφάνεια (και περιορισμένη αστάθεια στα βόρεια ορεινά).Επιπλέον οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 6 μποφόρ.

?Επιπλέον η ανομβρία φαίνεται να συνεχίζεται και το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη με θερμοκρασίες μάλιστα λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

?Εξαίρεση θα αποτελέσει ο καιρός τη προσεχή Δευτέρα 15/9, όπου μία μικρό-διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα φέρει λίγες βροχές στη χώρα μας κυρίως στα ανατολικά και βόρεια (δείτε το χάρτη).

?Παράλληλα η θερμοκρασία θα πέσει πρόσκαιρα 4-5 βαθμούς, ενώ επικρατέστεροι άνεμοι τη νέα εβδομάδα θα είναι οι βοριάδες με εντάσεις που θα αυξομειώνονται».