Το βουλκανιζατέρ που θα είναι ανοιχτό την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Τα καταστήματα Βουλκανιζατέρ & μπορίας Ελαστικών του Συλλόγου μας λειτουργούν καθημερινά με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-6μμ), το Σάββατο με ενιαίο- συνεχές ωράριο (8πμ-3μμ), και κάθε Κυριακή θα υπάρχει ένα κατάστημα Βουλκανιζατέρ ανοιχτό για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι.

Για την ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 θα εφημερεύει το ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ:

ΑΦΟΙ ΒΕΡΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 83

2610 338046