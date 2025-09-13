Το βουλκανιζατέρ που θα είναι ανοιχτό την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι
Τα καταστήματα Βουλκανιζατέρ & μπορίας Ελαστικών του Συλλόγου μας λειτουργούν καθημερινά με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-6μμ), το Σάββατο με ενιαίο- συνεχές ωράριο (8πμ-3μμ), και κάθε Κυριακή θα υπάρχει ένα κατάστημα Βουλκανιζατέρ ανοιχτό για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι.
Για την ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 θα εφημερεύει το ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ:
ΑΦΟΙ ΒΕΡΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 83
2610 338046
