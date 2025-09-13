Back to Top
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 13 Σεπτεμβρίου

Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά!

Σήμερα Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Αριστείδου μάρτυρος, Ιερομάρτυρος Κορνηλίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Αριστείδης,
Αρίστος,
Άρης,
Αριστέα,
Αριστούλα,
Αριστίνα,
Κορνήλιος,
Κορνήλης,
Κορνήλος,
Κορνηλία,
Κορνήλα.

Άγιος Αριστείδης

Χριστιανός απολογητής και φιλόσοφος, που έζησε τον 2ο αιώνα. Καταγόταν από την Αθήνα και σπούδασε φιλοσοφία, με ιδιαίτερη έμφαση στον Νεοπλατωνισμό. Ασπάστηκε τον χριστιανισμό και αγωνίστηκε να αποδείξει την ορθότητα της χριστιανικής πίστης, το εξαίρετο ήθος των χριστιανών και την άδικη προς αυτούς συμπεριφορά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και του λαού.

