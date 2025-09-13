Τι λένε τα ζώδια για το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025.

Κριός

Τα πλανητικά της μέρας τονίζουν την ανάγκη να αποκτήσετε καινούργιες γνώσεις ή να διευρύνετε το φάσμα του γνωστικού σας αντικειμένου, για να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας σας στην αγορά εργασίας. Κατά την διάρκεια της μέρας μπορεί να αναγκαστείτε να αλλάξετε άποψη επάνω σε σημαντικά ζητήματα ή να προετοιμαστείτε ψυχολογικά για να πάρετε μια σημαντική απόφαση.

Ταύρος

Τα άγχη και τα προβλήματα της προηγούμενης περιόδου άφησαν βαριά τα ίχνη τους στην ψυχολογία σας, με αποτέλεσμα να έχετε ανάγκη από ξεκούραση και ανανέωση. Φροντίστε την ψυχολογία σας, γιατί με κακή διάθεση δεν μπορείτε να πάρετε σημαντικές για το μέλλον σας αποφάσεις. Αφιερώστε λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα και προσπαθήστε να χαλαρώσετε, ώστε να δώσετε την ευκαιρία στον οργανισμό σας να αναδιατάξει τις δυνάμεις του.

Δίδυμοι

Τα πλανητικά της μέρας συνιστούν να έχετε μια δημιουργική προσέγγιση στα προβλήματα, για να μπορέσετε να τα διαχειριστείτε με μεγαλύτερη ευκολία και να έχετε ένα θετικότερο αποτέλεσμα. Ο στενός κύκλος που σας περιβάλλει μπορεί να αλλάξει τώρα, λόγω των νέων γνωριμιών που θα εμφανιστούν στην ζωή σας. Ίσως να σας απασχολήσει δε μέσα στην μέρα η σύνταξη εγγράφων οικονομικής φύσης, η συλλογή πιστοποιητικών ή η επίλυση νομικών ή περιουσιακών ζητημάτων.

Καρκίνος

Είστε σήμερα αποφασισμένοι να πετύχετε τους στόχους σας. Οι εμμονές ή οι ψυχαναγκαστικές σας τάσεις μπορούν τώρα να χρησιμοποιηθούν παραγωγικά, προκειμένου να ολοκληρώσετε ένα έργο σας. Μια άλλη έκφραση της μέρα αυξάνει την ελκυστικότητα σας, ασκώντας έτσι μια πολύ μεγαλύτερη επιρροή στους γύρω σας. Η καλή χρήση του συμπαντικού αυτού δώρου, χωρίς υπερβολές και αυταρέσκεια, θα σας ωφελήσει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων που έχετε θέσει.

Λέων

Θα έχετε την ανάγκη να βιώσετε συναρπαστικές εμπειρίες και περιπέτειες. Οι αλλαγές θα σας ενθουσιάσουν και θα βρείτε έμπνευση στους γύρω σας. Νέες γνωριμίες με έξυπνα και ταλαντούχα άτομα θα φέρουν έναν νέο αέρα στην καθημερινότητα σας. Εάν υπάρχουν εκκρεμή νομικά ζητήματα, το διάστημα αυτό μπορούν να επιλυθούν με επιτυχία.

Παρθένος

Μια ευχάριστη μέρα για κοινωνικές επαφές και εξόδους με αγαπημένα άτομα. Ίσως κάποια άτομα να χρειαστούν την στήριξη σας σε κάτι που τους συμβαίνει και θέλουν να το μοιραστούν μαζί σας. Είστε γενναιόδωροι με τους γύρω σας, μην το παρακάνετε όμως για το μέλλον είναι λίγο αβέβαιο και η οικονομικά σας κατάσταση ακόμη εύθραυστη…

Ζυγός

Αναμένεται να ευνοήσει η μέρα την διευθέτηση εκκρεμών υποθέσεων, ιδίως εάν έχουν σχέση με γραφειοκρατία και δημόσιες υπηρεσίες. Ένα παλιό αντικείμενο μπορεί τώρα να βρει μια καινούργια χρήση και να σας λύσει τα χέρια. Έχετε μια εξαιρετική ευκαιρία να οργανώσετε τις υποθέσεις σας και να τακτοποιήσουμε ζητήματα που εκκρεμούν.

Σκορπιός

Ίσως να σας πιέσει ψυχολογικά η μέρα και να θελήσετε να απομονωθείτε. Συνιστάται να λύσετε προβλήματα που σας ακολουθούν από το παρελθόν, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ανοίξετε την πόρτα προς την ευημερία και την αρμονική ζωή. Μην ξεκινάτε ωστόσο καινούργια έργα και αποφύγετε να υπογράψετε συμβόλαια.

Τοξότης

Δυσκολίες και εντάσεις χαρακτηρίζουν την εργασιακή σας μέρα. Σας λείπει η πλήρης εικόνα για να μπορέσετε να χειριστείτε τις καταστάσεις με επιτυχία. Φροντίστε να βρείτε τα κομμάτια που λείπουν και ενεργήστε μετά… Θα μπορούσατε να θέστε σε εφαρμογή κάποιες νέες δημιουργικές σας ιδέες στον επαγγελματικό τομέα που θα αποδώσουν σημαντικά στο εγγύς μέλλον, εάν έχετε σαφή εικόνα και στόχους.

Αιγόκερως

Η μέρα σας βοηθάει να πραγματοποιήσετε τα πλάνα σας, μια και θα σας έρθουν όλα βολικά. Είστε ένα άτομο που μπορεί να προκαλεί με την εκκεντρική του εμφάνιση ή συμπεριφορά, δεν παύετε όμως να έχετε πολλές συμπάθειες που θα σας βοηθήσουν. Οι αποφάσεις που θα πάρετε σήμερα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από μακροχρόνια πνοή και να μην αντανακλούν μόνο τις τρέχουσες ανάγκες ή επιδιώξεις σας.

Υδροχόος

Οι εξελίξεις στο εργασιακό σας περιβάλλον είναι θετικές και τα πρώτα απτά αποτελέσματα της σκληρής σας δουλειάς δεν θα αργήσουν να φανούν. Κάτι σημαντικό που είχατε αναλάβει στον εργασιακό τομέα κοντεύει να ολοκληρωθεί. Διατηρείστε τις σχέσεις σας με τους συναδέλφους ή συνεργάτες σε αρμονικό επίπεδο για να μην σας βγάλουν άλλου είδους προβλήματα από την πορεία σας.

Ιχθείς

Δεν θα πρέπει να θεωρείτε κανέναν και τίποτε στην ζωή σας δεδομένο. Καθώς τα μεγάλα και σπουδαία πλησιάζουν, επενδύστε στις προσωπικές σας σχέσεις, μια και τα στηρίγματα στην ζωή δεν σας περισσεύουν… Το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο, είτε στο οικογενειακό περιβάλλον, είτε στο εργασιακό. Εάν αφεθείτε και εκφραστείτε ελεύθερα, η βλάβη στις σχέσεις σας που θα προκαλέσετε θα είναι σημαντική. Προσοχή λοιπόν και διπλωματία απαιτείται…