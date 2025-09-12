Κ. Σβόλης: "Οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων για τα κλειστά σχολεία"

Σε ανακοίνωση της η παράταξη του Κώστα Σβόλη αναφέρει:

"Αποφάσεις αρμοδίων και εικόνες που δεν τιμούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και που εγείρουν ερωτηματικά και αμφιβολίες, τουλάχιστον, ως προς την αποτελεσματικότητα της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων και τον ρόλο της στη Δημόσια Εκπαίδευση.

Είναι απαράδεκτο να αναστέλλεται η λειτουργία πολλών σχολείων με τη δικαιολογία ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες εργασίες στον εσωτερικό τους χώρο. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν χώροι, σε άλλα σχολεία, μη προσβάσιμοι για τους μαθητές μας.

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι διοικούντες τον Δήμο μας θα κρυφτούν και θα καταλογίσουν ευθύνες στην Ευρώπη, στο ΝΑΤΟ, στο κεφάλαιο, στην αστική κοινωνία, στις τράπεζες και στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», στον καπιταλισμό, στη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, στο ΠΑΣΟΚ, στον ΣΥΡΙΖΑ καθώς επίσης και στην καθεστηκυία τάξη.

Αντιλαμβανόμαστε, όμως, και την έλλειψη στοιχειώδους ευαισθησίας και την απουσία διάθεσης αυτοκριτικής εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων για την αδυναμία λειτουργίας των σχολείων μας.

Κύριοι της Δημοτικής Αρχής, οι επισκευές και η συντήρηση των σχολικών μονάδων είναι δική σας αρμοδιότητα. Αναλογισθείτε, επιτέλους, τις ευθύνες σας και ζητήστε συγγνώμη από τους μαθητές μας και τις οικογένειές τους."