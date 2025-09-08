"Κέντρο αγγλικής γλώσσας "Σαββανή": Σημείο αναφοράς για 60 χρόνια στην ποιοτική εκπαίδευση

Ο επαγγελματισμός μας, η επιστημονική κατάρτιση και η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών του, είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που κάνουν το φροντιστήριο να ξεχωρίζει.

Γενιές ολόκληρες Πατρινών το γνωρίζουν καλά: Για περισσότερα από 60 χρόνια, το "Κέντρο αγγλικής γλώσσας "Σαββανή" αποτελεί σημείο αναφοράς για ποιοτική εκπαίδευση στην αγγλική γλώσσα.

Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τις υπεύθυνες του κέντρου αγγλικής γλώσσας, οι οποίες σημείωσαν χαρακτηριστικά: "Είμαστε περισσότερο από ένα κέντρο αγγλικής γλώσσας. Τα προγράμματά μας είναι σχεδιασμένα για να υποστηρίζουν τους μαθητές σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής τους πορείας. Σε εμάς η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας γίνεται ένα ταξίδι μέσα από διαφορετικές εμπειρίες."

Μάλιστα, τόνισαν πως "η φιλοσοφία μας είναι ότι η άριστη και με αυτοπεποίθηση χρήση της αγγλικής γλώσσας ανοίγει τους ορίζοντες των μαθητών, μικρών και μεγάλων Ο στόχος μας δεν είναι μόνο η απόκτηση μιας πιστοποίησης γνώσης της γλώσσας. Σκοπός μας είναι πρωτίστως η κατάκτηση της γλώσσας από τους μαθητές μας ώστε να είναι σε θέση, όταν αργότερα στη ζωή τους ζητηθεί, να αποδείξουν / αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στα αγγλικά και να τα χρησιμοποιήσουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Το να ξέρουν σωστά την αγγλική γλώσσα μόνο πλεονεκτήματα μπορεί ναπροσφέρει στη προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη."

Μία φιλοσοφία που αναμφίβολα, κάνει το "Κέντρο αγγλικής γλώσσας Σαββανή" να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό και κατά συνέπεια, να αποτελεί την ιδανική επιλογή για εσάς και τα παιδιά σας.

Κάντε ένα τηλέφωνο στο 2610279445 για να πάρετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Οι εγγραφές για τη νέα μαθητική χρονιά βρίσκονται σε εξέλιξη.