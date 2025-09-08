Η Δημοτική αντιπολίτευση εκτός θέματος- Ανάξια των περιστάσεων και της ευθύνης της

Την Δευτέρα πρώτη του Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, συζητήθηκε εκτενώς η πρόσφατη πυρκαγιά που σημειώθηκε στην πόλη μας. Συζήτηση πολλών ωρών. Από την πλευρά της Δημοτικής πλειοψηφίας και της Δημοτικής Αρχής, ο στόχος ήταν να αποτιμηθούν οι συνέπειες, οι καταστροφές στο περιβάλλον, οι κίνδυνοι στο αμέσως επόμενο διάστημα, οι ζημιές σε Δημοτικές υποδομές και κινητά περιουσιακά στοιχεία, πρωτίστως οι ζημιές που υπέστησαν οι συμπολίτες μας και το πως θα οργανωθεί ο αγώνας για την πλήρη αποζημίωση τους και την ομαλή κατά το δυνατόν συνέχιση της ζωής τους.

Όλα αυτά γνωρίζοντας την αντίστοιχη ολιγωρία, την ανίκητη γραφειοκρατία, την τσιγκουνιά που επέδειξε το Κράτος σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών εδώ και σε άλλες περιοχές της χώρας στο πρόσφατο παρελθόν.

Φυσικά, ήταν στις προθέσεις μας, να συζητήσουμε για τις προφανείς ευθύνες και ανεπάρκειες του Κράτους και της Κυβέρνησης και για την πρόληψη, αλλά και επί του πεδίου για την κατάσβεση της φωτιάς. Ελλείψεις και ανεπάρκειες, που διαπιστώθηκαν σε κάθε φάση εξέλιξης της φωτιάς, στην έλλειψη των εναέριων μέσων κατάσβεσης. Επειδή τα μέσα αυτά επιχειρούν μόνο την ημέρα, η αποτελεσματικότητα τους πρέπει να εξασφαλισθεί με την ποσότητα και την συνέχεια των ρίψεων. Τα επίγεια μέσα και το υπάρχον προσωπικό κατέβαλλαν μεγάλες προσπάθειες να ανταποκριθούν σε δύσκολες συνθήκες. Παρά τις ελλείψεις σε μέσα και ανθρώπινο δυναμικό που οι ίδιοι οι άνθρωποι της Πυροσβεστικής έχουν καταγγείλει πολλές φορές και διαρκώς ζητούν να ικανοποιηθούν. Είναι γνωστή η πρόσφατη αντιμετώπιση τους από τα ΜΑΤ από την ίδια, την σημερινή Κυβέρνηση.

Ποια ήταν η στάση της Δημοτικής Αντιπολίτευσης;

Παραβίασε και παραποίησε τις αυτονόητες αλήθειες!

Στο σύνολο της! Όλες οι παρατάξεις της. Με ή χωρίς εκπροσώπηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γιατί το έκαναν; Για να πλήξουν τον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη και την Λαϊκή Συσπείρωση! Για να ξεπλύνουν την Κυβέρνηση, τους αναιδείς και προκλητικούς Υπουργούς της! Σαν όλοι να χρωστάνε στην Κυβέρνηση και τους κρατάει από το χέρι.

Θλιβερός και αξιολύπητος ρόλος! Θλιβερότατος για τους εκπροσώπους της λεγόμενης κεντροαριστεράς. (Κυρίως τα ηγετικά τους στελέχη). Υστέρησαν ακόμα και από τα κόμματα που τους στηρίζουν. Έδωσαν επιτυχείς εξετάσεις στην ΝΔ και την πολιτική της.

Ας δούμε όμως τις αυτονόητες αλήθειες:

Το Κράτος με τους μηχανισμούς, τις Υπηρεσίες του, τα εναέρια και επίγεια μέσα του, έχει την ευθύνη της κατάσβεσης. Ναι ή όχι; Ναι λέει ο νόμος. Ναι λέει και η κοινή λογική! Ο Δήμος, ο μηχανισμός και οι Υπηρεσίες του έχουν επικουρικό ρόλο Ο Δήμος μας στον επικουρικό του ρόλο, ανταποκρίθηκε στο 100% της ευθύνης του. Κατά τις μαρτυρίες όλων όσων είδαν, όλων των εθελοντών, όλων των Προέδρων των Κοινοτήτων και των συλλόγων, όλων των κατοίκων! Αλλά και του Διοικητή της Πυροσβεστικής και συνδικαλιστών, δηλαδή των υπεύθυνων κατά τον νόμο να κρίνουν τις ανάγκες, την βοήθεια που όφειλε να δίνει ο Δήμος και η ΔΕΥΑΠ και την ανταπόκριση τους.

Η αλήθεια αυτή, προέκυψε στην συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά η Αντιπολίτευση και στην συζήτηση αυτή και όλες τις προηγούμενες μέρες δεν την αποδέχτηκε ποτέ. Αναποδογύρισε την ευθύνη. Προσπάθησε και με τον τρόπο αυτό να καλύψει την εγκληματική αμέλεια του Κράτους, την απουσία όλων των υπευθύνων πολιτικών στελεχών, την δική τους ανεπάρκεια και την φυσική απουσία των περισσοτέρων. Επί 5νθήμερο σιωπούσαν πλήρως. Μετά στοιχήθηκαν πίσω από την Κυβερνητική γραμμή. Όλοι! Δημοτικοί παράγοντες όλων των παρατάξεων και πολιτικοί παράγοντες της ΝΔ.

(Θλιβερή και αξιολύπητη επίσης η στάση επικεφαλής παράταξης της Αντιπολίτευσης, που κατήγγειλε δημόσια, ως ψευδή τα αποτελέσματα μετρήσεων του αέρα μετά την φωτιά. Ως γνωστό, ο Δήμος ανακοίνωνε τις μετρήσεις για ενημέρωση και προστασία των πολιτών. Την καταγγελία επανέλαβε και στο Δημοτικό Συμβούλιο! Είναι γνωστό, ότι ο συγκεκριμένος κύριος μισεί κάθε δημοτικό έργο. Αποδεικνύεται επί πλέον και ψεύτης και συκοφάντης!).

Συμπερασματικά, από την δική μας αλλά και την πανελλαδική εμπειρία αναδείχτηκαν τα παρακάτω ζητήματα αιχμής:

Πρώτο: Η Πυροσβεστική, μια Υπηρεσία με εμπειρότατα στελέχη και προσωπικό, έχει στο σύνολο της αλλά και στην πόλη μας τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα. Αυτό είναι πολιτική επιλογή και Κυβερνητική ευθύνη! Με συνέπειες ανυπολόγιστες για την ασφάλεια των πολιτών, των περιουσιών τους, του φυσικού και ζωικού περιβάλλοντος.

Τα εναέρια μέσα που ανακοινώνει η Κυβέρνηση ότι διαθέτει, ή δεν υπάρχουν ή δεν λειτουργούν. Στην μάχη της κατάσβεσης, με επάρκεια δεν εμφανίστηκαν ποτέ!

Η πολιτική της πρόληψης απέναντι σε όλες τις φυσικές καταστροφές, είναι θύμα του μονοσήμαντου προσανατολισμού στην εξυπηρέτηση των μεγάλων συμφερόντων, σε βάρος όλων των κοινωνικών δαπανών σε όλους τους τομείς. Το Κράτος μας, με όλα ασχολείται, εξαντλεί κάθε δυνατότητα κλοπής και ληστείας του δημόσιου πλούτου, στοιχίζεται με απόλυτη ακρίβεια στις προσταγές της παγκόσμιας ιμπεριαλιστικής τάξης, αλλά ποτέ δεν έχει και δεν θα έχει στην προσοχή του τον άνθρωπο, την επιβίωση του και τις ανάγκες του!

Δεύτερο: Ο ΔΕΔΗΕ, η Εταιρία του 1,8 δις κερδών τον προηγούμενο χρόνο, απέδειξε μετά την φωτιά στην πόλη μας, την γύμνια του σε ικανότητα και αποτελεσματικότητα για την επισκευή βλαβών. Όχι μόνο δεν έχει καμία σχέση με τον κοινωφελή χαρακτήρα που θα όφειλε μια εταιρία Ενέργειας, αλλά με τον πιο επίσημο τρόπο απέδειξε ότι είναι στην υπηρεσία των μετόχων του και των υπερκερδών τους. Δεν είναι δυνατόν να δηλώνουν αδυναμία έγκαιρης αποκατάστασης βλαβών, στην Τρίτη πόλη της Χώρας. Να λένε μετά την φωτιά ότι δεν έχουμε διαθέσιμο συνεργείο γιατί δουλεύει κάπου αλλού. Η αποτελεσματικότητα τους ωχριά μπροστά στην πάλαι ποτέ ΔΕΗ!

Τις ευθύνες του ΔΕΔΗΕ, αρνήθηκαν να διαπιστώσουν και να καταγγείλουν οι λαλίστατοι παράγοντες της Δημοτικής Αντιπολίτευσης. Με τον ίδιο τρόπο που σιώπησαν και σιωπούν στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και της ενέργειας. Της καταλήστευσης των επενδύσεων του λαού μας για έναν σχεδόν αιώνα. Όπως σιώπησαν και σιωπούν για τον τριπλασιασμό και πολλαπλασιασμό του ενεργειακού κόστους για τον Δήμο και τους συμπολίτες μας.

Ναι! Η Κυβέρνηση πρέπει να τους ανταμείψει! Όλους! Συμπλέοντες και αλληθωρίζοντες! Το αξίζουν.

Τρίτο: Η πολλή κουβέντα για τις Ηλεκτρογεννήτριες. Το πολύ κακό είναι, ότι οι περισσότεροι, αδαείς αλλά και αδιάβαστοι θεώρησαν ότι είναι σαν να βάλουμε με δύο καλώδια μπροστά ένα αμάξι που ξέμεινε από μπαταρία. Το δεύτερο είναι ότι αγνοούν το κόστος. ( Αυτό δεν το δικαιούνται επαγγελματίες και τεχνικοί.), Το τρίτο ότι σε πλείστες των περιπτώσεων είναι αδύνατη η εκ των υστέρων κατασκευή. Το τέταρτο ότι πουθενά στην χώρα δεν έχει εφαρμοστεί, το πέμπτο ότι σε πολλές περιπτώσεις στην πυρκαγιά θα προκαλέσουν μεγαλύτερο κίνδυνο, το έκτο ότι οι ίδιοι δεν το πρότειναν ποτέ! Και το σπουδαιότερο όλων, ότι υποχρέωση παροχής ρεύματος , αδρότατα πληρωμένου, ούτως ή άλλως, έχει ο ΔΕΔΗΕ. Αυτός οφείλει να έχει και να διαθέτει φορητές γεννήτριες κατάλληλης ισχύος για όσες φορές και για οποιοδήποτε λόγο θα αδυνατεί να επισκευάζει έγκαιρα τις βλάβες. Θα τολμήσει κανείς τους να το προτείνει;

Τέταρτο: Το 112. Το 112 δυστυχώς δεν σβήνει την φωτιά! Ούτε η χρήσιμη, ούτε η άστοχη χρήση του δεν αποτελεί άλλοθι για την γύμνια και την ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού. Ούτε άλλοθι για όσους, αυτό έπρεπε πρωτίστως να καταγγείλουν! Φυσικά δεν θα αποτελέσει άλλοθι ούτε για τον Πρωθυπουργό, όσες φορές και αν στοχοποιήσει τον Δήμαρχο!

Στην πόλη μας, οι ηγέτες της Δημοτικής Αντιπολίτευσης επέλεξαν να ταυτιστούν με έναν αλαζόνα, αυθάδη, αναιδή, προκλητικό και υβριστή Υπουργό. Που ήταν κραυγαλέα απών και ανίκανος να προστατέψει την ζωή και την περιουσία των πολιτών. Που δεν εμφανίστηκε ποτέ ούτε τότε ούτε μέχρι τώρα.

Αγαπητοί μας συμπολίτες,

Γνωρίζουμε τον ανηφορικό δρόμο που έχει μπροστά της η πόλη μας. Γνωρίζουμε επίσης τον αγώνα που θα χρειαστεί. Σε αυτό τον αγώνα σας καλούμε όλους. Για να αποκαταστήσουμε τις συνέπειες της φωτιάς, για τις γενικότερε νίκες που χρειαζόμαστε!