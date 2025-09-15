Τα ζώδια για την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

ΚΡΙΟΣ

Μπορεί να αισθάνεστε κουρασμένοι και εξαντλημένοι. Προσπαθήστε να αφιερώνετε περισσότερο χρόνο χαλαρώνοντας και φροντίζοντας την υγεία σας. Η μέρα μπορεί επίσης να είναι ιδανική για εσωτερική ανάπτυξη και αυτό- ανακάλυψη, οπότε μην φοβάστε να ακούσετε τα συναισθήματα και τη διαίσθησή σας

ΤΑΥΡΟΣ

Η μέρα φέρνει εξαιρετικά δώρα για σας. Μπορεί να είναι μια νέα ευκαιρία επαγγελματική, ίσως μια νέα θέση εργασίας, δεν αποκλείεται ακόμη και μια απροσδόκητη οικονομικά ανάσα. Αισθάνεστε πνευματικά αναγεννημένοι και οι φοβίες και οι ανησυχίες σας εξαφανίστηκαν ως δια μαγείας… Απολαύστε μια ήρεμη μέρα και μην αφήνετε τα μικρά απρόοπτα που μπορεί να παρουσιαστούν να σας χαλάσουν την θετική διάθεση.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Κάποια έκτακτα έσοδα θα σας χαροποιήσουν σήμερα! Μπορεί να μην είναι μεγάλα τα ποσά, θα σας δώσουν όμως μια ανάσα από εκεί που δεν το περιμένατε. Έχετε την τάση όμως να τα ξοδέψετε άμεσα σε καταναλωτικές δαπάνες. Φερθείτε έξυπνα και καλύψτε πραγματικές σας ανάγκες ή αποταμιεύστε για τις δύσκολες μέρες.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Εμπλέκεστε σε ανταγωνισμούς σήμερα και επιχειρείτε να χειραγωγήσετε τους γύρω σας… Δεν υπάρχει λόγος να μπείτε σε όλη αυτή την διαδικασία για να περάσετε τις απόψεις σας. Είναι χάσιμο χρόνου και ενέργειας… Μάθετε όμως να διαχειρίζεστε την απογοήτευση ή το θυμό, για να μπορέσετε απρόσκοπτα να διατηρήσετε την πορεία σας στον επαγγελματικό τομέα.

ΛΕΩΝ

Τα συναισθήματα και οι σκέψεις των γύρω μας μπορούν τώρα να σας επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό και να έχουν ισχυρό αντίκτυπο στον ψυχισμό σας. Η στοργή και η συμπόνια μπορούν να εκληφθούν σήμερα σαν αδυναμία και να επιχειρήσουν οι γύρω σας να σας εκμεταλλευτούν. Ο καθορισμός σαφών ορίων είναι αυτός, που θα σας βοηθήσει να απολαύσετε υγιείς σχέσεις, απομακρύνοντας τα όποια προβλήματα που θα μπορούσαν να σας αποσυντονίσουν. Νέα χρονιά, καινούργιες αποφάσεις…

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Οικονομικής φύσης έγνοιες θα σας απασχολήσουν, πάνω που πιστεύατε ότι τα δυσκολότερα τα είχατε αφήσει πίσω σας. Χειριστείτε τα οικονομικά σας με μεγάλη προσοχή. Ο σύντροφος σας θα είναι επίσης λίγο πεσμένος, ψυχολογικά ή ακόμη και από άποψη υγείας. Φροντίστε τον όσο καλύτερα μπορείτε και δείξετε του την αγάπη σας στην πράξη.

ΖΥΓΟΣ

Ίσως να χρειαστεί να κινηθείτε σήμερα υπόγεια για να πετύχετε τους στόχους σας, μια και οι εχθροί σας, κρυφοί και φανεροί, καραδοκούν. Εάν αντιμετωπίζετε σοβαρές δυσκολίες, το πλανητικό σκηνικό θα σας βοηθήσει να φτάσετε στην ρίζα του προβλήματος ώστε να το λύσετε οριστικά. Ίσως δε να βιώσετε τις μέρες αυτές κάτι δραματικό ή εξαιρετικά ενοχλητικό. Ας το αντιμετωπίσετε σαν μια ευκαιρία να κάνετε μια καινούργια αρχή.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Χρησιμοποιείστε την φαντασία σας και εκπλήξτε ευχάριστα το ταίρι σας. Πλανητικά είναι μια πολύ καλή μέρα για να έρθετε πιο κοντά και να αναθερμάνετε την σχέση σας. Εάν είστε αδέσμευτοι, ίσως να βρίσκεστε στην αναζήτηση μιας νέας σχέσης τον τελευταίο καιρό, όντας έτοιμοι να μοιραστείτε τα συναισθήματα και την καθημερινότητα σας με κάποιο άτομο. Σήμερα είναι μια καλή μέρα να κάνετε μια σημαντική γνωριμία.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η πνευματικότητα δεν είναι το ισχυρό σας χαρτί, η σημερινή μέρα όμως προσφέρεται για περισσότερη πνευματική ενασχόληση. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αφιερώσετε χρόνο για την ψυχική σας ανάταση και να αναγεννηθείτε… Αλλάξτε διατροφικές συνήθειες, φροντίστε να ξεκουράζεστε περισσότερο και μην αφήνετε τα προβλήματα να σας στερούν τον ύπνο. Για

όλα υπάρχουν λύσεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Θα έχετε την τάση να αναλαμβάνετε ευθύνες ή επιπλέον εργασία, υπερεκτιμώντας τις δυνατότητες σας. Καλύτερα να απορρίψετε κάποια δουλειά και να είστε εμπρόθεσμοι, παραδίδοντας ένα άρτιο αποτέλεσμα, παρά να αγχώνεστε και να παρουσιάσετε τελικά κάτι μέτριο ή ελλιπές. Θα χρειαστεί επίσης να ασχοληθείτε περισσότερο με τον εαυτό σας και με την φυσική σας κατάσταση. Ίσως είναι καιρός να αλλάξετε διατροφικές συνήθειες και να εντάξετε την άσκηση στην ζωή σας για να προλάβετε τα δύσκολα…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Βρίσκεστε σε μια δύνη, σε ένα καταλυτικό σημείο της μεταβατικής περιόδου.Μην σας τρομάζουν οι αλλαγές και τα προβλήματα. Ήδη έχετε καταφέρει πολλά και στο άμεσο μέλλον τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά. Τα αισθηματικά σας θα παρουσιάσουν βελτίωση και η επαγγελματική σας άνοδος θα σας ικανοποιήσει πολύ σύντομα. Νέες ευκαιρίες και προτάσεις θα σας γεμίσουν με αισιοδοξία, αρκεί να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες και κρατήσετε

χαμηλούς τόνους

ΙΧΘΕΙΣ

Προσπαθήσετε να μην γίνετε εύκολα επικριτικοί για τους γύρω σας. Είναι εύκολο να επικρίνετε τους χειρισμούς των άλλων, αναλογιστείτε όμως ότι η στάση σας δεν θα βοηθήσει κανέναν και θα πληγώσετε άτομο που σας αγαπούν. Χαρείτε όμορφες ερωτικές στιγμές με το ταίρι σας, για όσους είναι δεσμευμένοι. Οι ελεύθεροι ίσως να κάνουν μια γνωριμία που θα τους φέρει έναν κεραυνοβόλο έρωτα…