Γέννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

Γονείς έγιναν σήμερα για πρώτη φορά η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής.

Το ζευγάρι που ενώθηκε πριν λίγο καιρό με τα δεσμά του γάμου, υποδέχτηκε στον κόσμο τον γιο του. Την ευχάριστη είδηση γνωστοποίησε η ηθοποιός με μία ανάρτησή της στα social media.

Συγκεκριμένα έγραψε:

Και ξεκινάς με υπερένταση, γεμάτη αγωνία. Και φόβο. Και λαχτάρα. Και περνούν οι ώρες. Και σε εκπλήσσει το σώμα σου, η αντοχή σου, η ξαφνική ψυχραιμία που δεν μπορείς να καταλάβεις από πού προκύπτει . Και φτάνει η στιγμή. Και μέχρι να ακουστεί το κλάμα ο χρόνος σταματά. Και μετά εκρήγνυνται όλα μέσα σου. Και νιώθεις ευγνώμων που βίωσες αυτό το θαύμα. Όλο αυτό το διάστημα.

Ή τουλάχιστον έτσι ένιωσα εγώ. Ευγνώμων προς τη φύση. Ευγνώμων προς το γιατρό μου, Λάμπρο Γιαννίκο, έναν εξαιρετικό επιστήμονα αλλά κυρίως άνθρωπο! Που ήταν πάντα εκεί για όλα με ευγένεια, κατανόηση , ευαισθησία! Ευγνώμων προς τη Μαία μου για όλη την καθοδήγηση και την ασφάλεια που με έκανε να νιώθω ότι όλα θα πάνε καλά! Αν η καλή νεράιδα είχε πρόσωπο, θα ήταν το δικό της! Τον γιατρό Κωνσταντίνο Κωσταρά και όλο το προσωπικό του @omilosiaso . Είστε υπέροχοι!

Ευγνώμων προς τον Κίμωνα γιατί … είναι αυτός που είναι γενικώς!

Εδώ και μερικές μέρες, για μένα ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος. Για το μικρό μας θαύμα όμως θα φροντίσω αυτός ο κόσμος να είναι ο καλύτερος που μπορεί να υπάρξει!