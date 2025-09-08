Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 8-9-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά αδελφή & θεία
ΠΑΝΩΡΑΙΑ (ΡΟΥΛΑ) ΧΗΡΑ ΘΩΜ. ΤΣΙΩΝΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 70
Θανούσα κηδεύουμε Δευτέρα 8-9-2025 και ώρα 2.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Διονυσία Διονυσοπούλου
Νεκταρία & Φώτιος Ζησιμόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Γεώργιος, Παναγιώτα, Δήμητρα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
