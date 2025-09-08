Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 8-9-2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά αδελφή & θεία

ΠΑΝΩΡΑΙΑ (ΡΟΥΛΑ) ΧΗΡΑ ΘΩΜ. ΤΣΙΩΝΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 70

Θανούσα κηδεύουμε Δευτέρα 8-9-2025 και ώρα 2.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Διονυσία Διονυσοπούλου
Νεκταρία & Φώτιος Ζησιμόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Γεώργιος, Παναγιώτα, Δήμητρα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Info