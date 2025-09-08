Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 8-9-2025

Κηδείες - Πένθη

Θανούσα κηδεύουμε Δευτέρα 8-9-2025 και ώρα 2.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών. {Η ταφή θα γίνει στο Β΄κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών}

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά αδελφή & θεία

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr