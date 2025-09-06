«Blood moon»: Τα 4 ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο από την Έκλειψη Σελήνης στις 7 Σεπτεμβρίου

Η Σεληνιακή Έκλειψη που θα συμβεί στις 7 Σεπτεμβρίου 2025 στον Ποσειδώνα φέρνει μαζί της μια έντονη «καταιγίδα αλλαγών», ιδιαίτερα για 4 ζώδια.

Αυτή η περίοδος είναι ιδανική για αναθεώρηση, κλείσιμο παλιών κύκλων και νέα ξεκινήματα, καθώς η ενέργεια της έκλειψης μας ωθεί να κοιτάξουμε βαθύτερα μέσα μας και να αναγνωρίσουμε τι πραγματικά αξίζει στη ζωή μας.

Ιδιαίτερα έντονα θα νιώσουν αυτή τη δυναμική τα μεταβλητά ζώδια -Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες-, καθώς οι αλλαγές θα τους αφορούν προσωπικά, επαγγελματικά και συναισθηματικά.

Οι ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν θα τους ωθήσουν να επαναπροσδιορίσουν στόχους, φιλίες και σχέσεις, ενώ θα τους δώσουν την ευκαιρία να ενδυναμώσουν τον εαυτό τους και να κάνουν σημαντικά βήματα μπροστά.

Κατά τη Σεληνιακή Έκλειψη της 7ης Σεπτεμβρίου, θα παρατηρήσουμε ένα εντυπωσιακό κόκκινο φεγγάρι -το γνωστό «blood moon». Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει επειδή η Γη παρεμβάλλεται ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη και το φως του ήλιου που περνά μέσα από την ατμόσφαιρά μας διαθλάται. Η ατμόσφαιρα φιλτράρει τα μπλε μήκη κύματος και αφήνει να φτάσει στη Σελήνη κυρίως το κόκκινο φως, κάνοντας το φεγγάρι να φαίνεται σαν να «αιμορραγεί». Αυτό το σπάνιο θέαμα δίνει στην έκλειψη μια ιδιαίτερη μαγεία και ισχυρή ενεργειακή χροιά, που, σύμφωνα με την αστρολογία, ενισχύει την επίδραση της σε κάθε ζώδιο.

Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

Δίδυμοι

Για τους Δίδυμους, η έκλειψη φέρνει στο προσκήνιο μια εσωτερική αφύπνιση. Είναι η στιγμή να αναλάβετε τον έλεγχο της ζωής σας και να ξεχωρίσετε στον χώρο σας, είτε πρόκειται για επαγγελματικά είτε για προσωπικά σχέδια. Το επόμενο διάστημα θα είναι ιδανικό για να γιορτάσετε τα επιτεύγματά σας και να δείξετε στον κόσμο τη δυναμική σας. Ωστόσο, αν σκέφτεστε να ξεκινήσετε κάτι νέο, η ενέργεια της έκλειψης προτείνει να περιμένετε μέχρι την επόμενη Νέα Σελήνη για να βάλετε τις βάσεις με ασφάλεια.

Παρθένοι

Οι Παρθένοι θα νιώσουν έντονα την ανάγκη να επανεκτιμήσουν σχέσεις και φιλίες. Η έκλειψη τους καλεί να θέσουν υψηλά πρότυπα για τους ανθρώπους που αφήνουν να εισέλθουν στη ζωή τους. Στον τομέα της αγάπης και της κοινωνικής ζωής, είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνουν πιο επιλεκτικοί και να εστιάσουν σε ποιοτικές συνδέσεις που ενισχύουν την προσωπική τους εξέλιξη. Η ενέργεια του Κρόνου σε συνδυασμό με αυτήν την έκλειψη θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν ποιοι αξίζουν τον χρόνο και την προσοχή τους.

Τοξότες

Για τους Τοξότες, η έμφαση πέφτει στην οικογένεια και το σπίτι, αλλά η έκλειψη θα φέρει και προκλήσεις στον επαγγελματικό τομέα. Η ενέργεια αυτή θα τους δώσει τα εργαλεία να ξεπεράσουν τυχόν εντάσεις και να δημιουργήσουν μια ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές φιλοδοξίες και τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Η περίοδος αυτή είναι ιδανική για να βρουν τη μαγεία στην καθημερινότητά τους, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και να προχωρήσουν με σταθερά βήματα προς τους στόχους τους.

Ιχθύες

Η έκλειψη στον Ποσειδώνα, που είναι το ζώδιό σας, σηματοδοτεί την αρχή μιας ισχυρής προσωπικής και επαγγελματικής αναγέννησης. Οι Ιχθύες θα νιώσουν την κινητήρια δύναμη για αλλαγές σε όλους τους τομείς της ζωής τους, από σχέσεις μέχρι καριέρα. Το παρελθόν θα προσφέρει πολύτιμα μαθήματα που θα μπορούν να εφαρμόσουν στο παρόν, ενώ η ενέργεια του Κρόνου θα τους δείξει ποιες περιοχές χρειάζονται βελτίωση. Αυτό είναι το ιδανικό χρονικό διάστημα για να αναλάβουν δράση και να θέσουν νέους, πιο ισχυρούς στόχους.

ΠΗΓΗ bovary.gr