Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 5-9-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΔ. ΦΑΡΜΑΚΗ
ΕΤΩΝ 74
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΑΛΜΑΝΤΟΥΡΑΣ .
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ,
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ,
ΑΝΘΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ, ΑΝΝΑ χήρα ΒΑΣ. ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
----------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΑΣ. ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΕΤΩΝ 87
Κηδεύουμε την Παρασκευή 5-9-25 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΡΕΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ( Μοναχή ), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΦΑΙΔΩΝ, ΟΡΕΣΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------------------
