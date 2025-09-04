Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 5-9-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΔ. ΦΑΡΜΑΚΗ

ΕΤΩΝ 74

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΑΛΜΑΝΤΟΥΡΑΣ .

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ,

 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ,

ΑΝΘΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ, ΑΝΝΑ χήρα ΒΑΣ. ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

----------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟ   ΒΑΣ. ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΕΤΩΝ   87

Κηδεύουμε την Παρασκευή  5-9-25 & ώρα  11 π. μ.  από τον  Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών    

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ

ΕΛΕΝΗ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΡΕΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ( Μοναχή ), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΦΑΙΔΩΝ, ΟΡΕΣΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΔ. ΦΑΡΜΑΚΗ

ΕΤΩΝ 74

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΑΛΜΑΝΤΟΥΡΑΣ .

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΦΑΡΜΑΚΗ,

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ,

ΑΝΘΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ, ΑΝΝΑ χήρα ΒΑΣ. ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΑ χήρα ΠΑΝ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

 

 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Info