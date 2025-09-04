Πάτρα και Διεθνείς Παιδικοί Αγώνες: δρόμοι αδιασταύρωτοι

Οι Διεθνείς Παιδικοί Αγώνες αποτελούν τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση παγκοσμίως για παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών. Διοργανώνονται σε ετήσια βάση από το 1968. Τα τελευταία χρόνια συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 νεαροί αθλητές, προερχόμενοι από εκατοντάδες δήμους δεκάδων χωρών. Αγωνίζονται, συναντιούνται, επικοινωνούν, ζουν μοναδικές εμπειρίες. Αυτοί και οι συνοδοί τους.

Παράλληλα, η Διεθνής Αθλητική Οργάνωση «International Children’s Games» αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Παιδικό Αθλητισμό. Τελεί μεν υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, αλλά διοικείται από τους δημάρχους των πόλεων που έχουν φιλοξενήσει το αθλητικό αυτό γεγονός.

Η 57η διοργάνωση ολοκληρώθηκε πρόσφατα στο Ταλίν της Εσθονίας. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν 150 παιδιά από 9 δήμους (Αθήνα, Σπάρτη, Καλάβρυτα, Αίγιο, Ανατολική Σάμος, Ανατολική Μάνη – Γύθειο, Ευρώτας, Αρχαία Ολυμπία και Ήλιδα). Η χώρα μας φέτος είχε τη μεγαλύτερη αποστολή παγκοσμίως, ενώ ήταν επίσης πρώτη σε συμμετοχή δήμων, τέσσερις εκ των οποίων από Αχαΐα και Ηλεία.

Είχε και η Πάτρα την έμμεση συμμετοχή της στο Ταλίν, καθώς ο (πρώην αυτοδιοικητικός) Νίκος Τζανάκος συμμετείχε ως μέλος του Προεδρείου της Οργάνωσης των Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων (I.C.G.). Έχει χρόνια παρουσίας στο Προεδρείο και στους Αγώνες, συμμετέχει πάντα ουσιαστικά και με πάθος, ενώ έχει εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προσωπικής δικτύωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά το παρελθόν η Πάτρα έχει συμμετάσχει και με αποστολές αθλητών, περισσότερες από 20 φορές. Είναι δε μία από τις τρεις ελληνικές πόλεις που έχει φιλοξενήσει τους Αγώνες. Ήταν το μακρινό 2003 (οι άλλες δύο: η Σπάρτη το 1997 και η Αθήνα το 2009). Αρκετές και οι συμμετοχές μας και πρόσφατα, επί της νυν δημοτικής αρχής (Άλκμααρ, Ολλανδίας το 2015, Νέα Ταϊπέι, Ταϊβάν το 2016, Κάουνας, Λιθουανίας το 2017, Κόβεντρι, Αγγλίας το 2022, Κορέα το 2023, Μεξικό το 2024). Αλλά ως εκεί. Λείπει, φρονώ, ένα μεγάλο βήμα.

Η φετινή συγκομιδή για την Ελλάδα δεν ήταν μόνο τα μετάλλια που κατέκτησαν οι αθλητές μας (6 στο πλήθος), αλλά και η μεγάλη επιτυχία των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας και Ήλιδας οι οποίοι έλαβαν από κοινού την εντολή διοργάνωσης των 59ων Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων «Ολυμπία - Ήλιδα 2027», επικρατώντας μάλιστα ισχυρών υποψηφιοτήτων όπως της Σεούλ, του Χάμιλτον, της Βομβάης και του Ριάντ.

Οι δύο δήμαρχοι ήταν παρόντες στους Αγώνες του Ταλίν και επέστρεψαν στις πόλεις τους με μία διοργάνωση διεθνούς βεληνεκούς που σε δύο χρόνια θα φέρει στην περιοχή αθλητές και συνοδούς από όλο τον κόσμο, θα προσφέρει μία μοναδική εμπειρία στους τόπους τους, θα φέρει εξωστρέφεια, τεχνογνωσία, χιλιάδες διανυκτερεύσεις, προβολή –με λίγα λόγια: πολλαπλά οφέλη για τον τουρισμό, την κοινωνία και την οικονομία.

Θα ήθελα πολύ μια τέτοια διοργάνωση να έρθει και στην Πάτρα μας τα προσεχή χρόνια. Έχουμε τις υποδομές και τους ανθρώπους για να τη διοργανώσουμε ξανά με επιτυχία. Δυστυχώς, όμως, Πάτρα και Διεθνείς Παιδικοί Αγώνες θα μείνουν… δρόμοι αδιασταύρωτοι, καθώς από την εξίσωση απουσιάζει ο διεκδικητής δήμος. Οι διοικούντες την πόλη δεν αξιολόγησαν ποτέ ως σημαντικό ένα τέτοιο αίτημα, συνεπώς δεν το κυνήγησαν. Και, ως γνωστόν, ο ασφαλέστερος τρόπος για να μην καταφέρεις κάτι είναι να μην το ποθήσεις και να μην το διεκδικήσεις ποτέ.

ΥΓ. Συγχαρητήρια στη Σπάρτη που συμμετέχει ανελλιπώς από το 1994, καλούς Παιδικούς Αγώνες στην Ταϊβάν το 2026 και καλή επιτυχία σε Ήλιδα και Αρχαία Ολυμπία στην προετοιμασία των Αγώνων του 2027.