50 χρόνια Σούπερ Μάρκετ Ανδρικόπουλος: 50 χρόνια κοινωνικής προσφοράς!

Πενήντα χρόνια παρουσίας στην καρδιά της Πάτρας συμπληρώνουν φέτος τα Σούπερ Μάρκετ Ανδρικόπουλος. Η διαδρομή αυτή δεν αποτυπώνεται μόνο στον χρόνο λειτουργίας, αλλά και στις σχέσεις εμπιστοσύνης που καλλιέργησαν με τους πελάτες, στην κοινωνική τους προσφορά και στη σταθερή καθημερινή παρουσία τους δίπλα στους συμπολίτες.

Μια Πορεία με Νόημα

Από το 1974 μέχρι σήμερα, τα Σούπερ Μάρκετ Ανδρικόπουλος δεν υπήρξαν απλώς μια εμπορική επιχείρηση. Υπήρξαν και παραμένουν κομμάτι της πόλης, της καθημερινότητας, των ανθρώπων της. Η κοινωνική ευθύνη, για τα Σούπερ Μάρκετ Ανδρικόπουλος, δεν θεωρείται τυπική υποχρέωση· αποτελεί συνειδητή επιλογή, στάση ζωής και σταθερή δέσμευση προς την τοπική κοινωνία.

Δράσεις αλληλεγγύης: από τα ράφια… στην προσφορά

Συλλογή Τροφίμων – 5 Τόνοι Αγάπης (2024)

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης είναι η συλλογή τροφίμων. Μόνο το έτος2024, μέσα από τα καταστήματά τους συγκεντρώθηκαν πάνω από 5 τόνοι κιβώτιων τροφίμων, τα οποία προσφέρθηκαν σε σημαντικούς φορείς της περιοχής όπως η Ιερά Μητρόπολη Πατρών, η Κιβωτός Αγάπης, το Χαμόγελο του Παιδιού, η Χριστιανική Εστία "Η Αγία Σκέπη" και το Φωτεινό Αστέρι. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν συγκινητική – μια ακόμα ένδειξη της εμπιστοσύνης που έχει χτιστεί ανάμεσα σε επιχείρηση και κοινότητα.

Αναπηρικά Αμαξίδια από Πλαστικά Καπάκια

Αξιοσημείωτη είναι και η διαχρονική συμμετοχή στη δράση συλλογής πλαστικών καπακιών. Από το 2019 έως σήμερα, έχουν συγκεντρωθεί συνολικά 24 τόνοι πλαστικών καπακιών, με τη συμβολή πελατών και εργαζομένων. Από το συνολικό αυτό μέρος, έχουν μετατραπεί 4 τόνοι σε αναπηρικά αμαξίδια που παραδόθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας». Τα υπόλοιπα καπάκια χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των αναγκών των νοσοκομείων. Η εταιρεία προχώρησε επίσης στην αγορά και δωρεά επιπλέον αναπηρικών αμαξιδίων στο ίδιο νοσοκομείο και έχει στηρίξει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας τοπικών νοσοκομείων μέσω δωρεών και υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Κάτι επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι, η εταιρεία έχει συμβάλει στην προμήθεια αναπηρικών αμαξιδίων και άλλου εξοπλισμού για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ενώ τον Φεβρουάριο του 2021 πραγματοποίησε δωρεά νοσοκομειακών κρεβατιών προς τον ίδιο φορέα.

Παρών σε Ό,τι Δίνει Ζωή στην Πόλη

Στήριξη Πολιτισμού και Τοπικών Συλλόγων

Τα Σούπερ Μάρκετ Ανδρικόπουλος υποστηρίζουν ενεργά πλήθος οργανισμών και συλλόγων που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό τομέα. Μέσα από τη συνεργασία τους, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής καλλιτεχνικής έκφρασης και στην προώθηση κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την πολιτιστική κληρονομιά της Πάτρας.Επιπλέον, προσφέρουν στήριξη στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των σχολείων της περιοχής, συμβάλλοντας ενεργά σε ποικίλες σχολικές και κοινοτικές εκδηλώσεις.