50 χρόνια Σούπερ Μάρκετ Ανδρικόπουλος: 50 χρόνια κοινωνικής προσφοράς!

Μία επέτειος υπόσχεση για το μέλλον
Πενήντα χρόνια παρουσίας στην καρδιά της Πάτρας συμπληρώνουν φέτος τα Σούπερ Μάρκετ Ανδρικόπουλος. Η διαδρομή αυτή δεν αποτυπώνεται μόνο στον χρόνο λειτουργίας, αλλά και στις σχέσεις εμπιστοσύνης που καλλιέργησαν με τους πελάτες, στην κοινωνική τους προσφορά και στη σταθερή καθημερινή παρουσία τους δίπλα στους συμπολίτες.
Μια Πορεία με Νόημα
Από το 1974 μέχρι σήμερα, τα Σούπερ Μάρκετ Ανδρικόπουλος δεν υπήρξαν απλώς μια εμπορική επιχείρηση. Υπήρξαν και παραμένουν κομμάτι της πόλης, της καθημερινότητας, των ανθρώπων της. Η κοινωνική ευθύνη, για τα Σούπερ Μάρκετ Ανδρικόπουλος, δεν θεωρείται τυπική υποχρέωση· αποτελεί συνειδητή επιλογή, στάση ζωής και σταθερή δέσμευση προς την τοπική κοινωνία.
Δράσεις αλληλεγγύης: από τα ράφια… στην προσφορά
Συλλογή Τροφίμων – 5 Τόνοι Αγάπης (2024)
Μια από τις πιο χαρακτηριστικές πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης είναι η συλλογή τροφίμων. Μόνο το έτος2024, μέσα από τα καταστήματά τους συγκεντρώθηκαν πάνω από 5 τόνοι κιβώτιων τροφίμων, τα οποία προσφέρθηκαν σε σημαντικούς φορείς της περιοχής όπως η Ιερά Μητρόπολη Πατρών, η Κιβωτός Αγάπης, το Χαμόγελο του Παιδιού, η Χριστιανική Εστία "Η Αγία Σκέπη" και το Φωτεινό Αστέρι. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν συγκινητική – μια ακόμα ένδειξη της εμπιστοσύνης που έχει χτιστεί ανάμεσα σε επιχείρηση και κοινότητα.
Αναπηρικά Αμαξίδια από Πλαστικά Καπάκια
Αξιοσημείωτη είναι και η διαχρονική συμμετοχή στη δράση συλλογής πλαστικών καπακιών. Από το 2019 έως σήμερα, έχουν συγκεντρωθεί συνολικά 24 τόνοι πλαστικών καπακιών, με τη συμβολή πελατών και εργαζομένων. Από το συνολικό αυτό μέρος, έχουν μετατραπεί 4 τόνοι σε αναπηρικά αμαξίδια που παραδόθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας». Τα υπόλοιπα καπάκια χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των αναγκών των νοσοκομείων. Η εταιρεία προχώρησε επίσης στην αγορά και δωρεά επιπλέον αναπηρικών αμαξιδίων στο ίδιο νοσοκομείο και έχει στηρίξει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας τοπικών νοσοκομείων μέσω δωρεών και υλικοτεχνικής υποστήριξης.
Κάτι επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι, η εταιρεία έχει συμβάλει στην προμήθεια αναπηρικών αμαξιδίων και άλλου εξοπλισμού για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ενώ τον Φεβρουάριο του 2021 πραγματοποίησε δωρεά νοσοκομειακών κρεβατιών προς τον ίδιο φορέα.
Παρών σε Ό,τι Δίνει Ζωή στην Πόλη
Στήριξη Πολιτισμού και Τοπικών Συλλόγων
Τα Σούπερ Μάρκετ Ανδρικόπουλος υποστηρίζουν ενεργά πλήθος οργανισμών και συλλόγων που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό τομέα. Μέσα από τη συνεργασία τους, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής καλλιτεχνικής έκφρασης και στην προώθηση κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την πολιτιστική κληρονομιά της Πάτρας.Επιπλέον, προσφέρουν στήριξη στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των σχολείων της περιοχής, συμβάλλοντας ενεργά σε ποικίλες σχολικές και κοινοτικές εκδηλώσεις.
Η παρουσία των Σούπερ Μάρκετ Ανδρικόπουλος δεν περιορίζεται στη φιλανθρωπία. Στηρίζουν με συνέπεια εκδηλώσεις που συνδέονται με τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την κοινωνική ευαισθητοποίηση:
Pink the City – Άλμα Ζωής Αχαΐας:
Συνεχής στήριξη στον αγώνα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Η ομάδα των εργαζομένων των Σούπερ Μάρκετ Ανδρικόπουλος, με τη μεγαλύτερη ομαδική εγγραφή και συμμετοχή στον περίπατο Pink the City, προάγει το ομαδικό πνεύμα, την κοινωνική ευαισθητοποίηση και τη δέσμευση για πρόληψη.
Patras Half Marathon: Τα Σούπερ Μάρκετ Ανδρικόπουλος συμμετείχαν ενεργά στον Patras Half Marathon, υποστηρίζοντας το αθλητικό ιδεώδες και την προώθηση του αθλητισμού στην πόλη. Η ομάδα των εργαζομένων αποτελεί σημαντικό μέρος της συμμετοχής στον αγώνα, ενώ η εταιρεία στηρίζει πρωτοβουλίες αθλητικής παιδείας για τα παιδιά τους, ενθαρρύνοντας τη νέα γενιά να αναπτύξει υγιείς συνήθειες και να αγαπήσει τον αθλητισμό.
Patras ArtWalk Festival: Υποστήριξη της street art και της καλλιτεχνικής έκφρασης στους δημόσιους χώρους. Μέσω της συμμετοχής τους, τα Σούπερ Μάρκετ Ανδρικόπουλος συμβάλλουν στην ανανέωση της αστικής εικόνας και στην ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής της πόλης, προωθώντας παράλληλα τη νεανική δημιουργικότητα και την κοινωνική συμμετοχή.
Patras UP Fest: Δράσεις καλωσορίσματος πρωτοετών φοιτητών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, προάγοντας το αίσθημα κοινότητας και προσφέροντας υποστήριξη μέσα από εκδηλώσεις και ενημερωτικές πρωτοβουλίες που βοηθούν στην ομαλή ένταξή τους στην πανεπιστημιακή ζωή.
Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας: Στήριξη σε μουσικές εκδηλώσεις που προάγουν την πολιτιστική κληρονομιά, συμβάλλοντας στη διατήρηση και διάδοση της τοπικής μουσικής παράδοσης.
Ένα ευχαριστώ που πηγάζει από την καρδιά
Η εταιρεία αναγνωρίζει ότι τίποτα από τα παραπάνω δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την ανταπόκριση του κόσμου. Οι πελάτες και οι συνεργάτες αγκάλιασαν κάθε δράση, προσφέροντας χρόνο, πόρους και – κυρίως – διάθεση να συμμετάσχουν. Η εμπιστοσύνη που χτίστηκε αυτά τα 50 χρόνια είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο συνεχίζει να στηρίζεται η επιχείρηση.
Η επέτειος ως υπόσχεση για το μέλλον
Για τα Σούπερ Μάρκετ Ανδρικόπουλος, η συμπλήρωση 50 χρόνων σηματοδοτεί όχι μόνο έναν απολογισμό αλλά και την έναρξη μιας νέας περιόδου με καινοτόμες πρωτοβουλίες. Η σταθερή δέσμευσή τους στην επένδυση στους ανθρώπους, την παιδεία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον αποτελεί θεμέλιο της λειτουργίας τους. Ως μια επιχείρηση που αναπτύχθηκε παράλληλα με την πόλη της Πάτρας, συνεχίζει να στηρίζει την τοπική κοινότητα, προωθώντας την πρόοδο μέσα από σταθερές πράξεις και συνέπεια.
