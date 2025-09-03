Γιατί το ΠΑΣΟΚ χωρίς την Ελλάδα δεν υπάρχει, ακριβώς όπως η Ελλάδα δεν γίνεται δίχως το ΠΑΣΟΚ

Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1974, ιδρύθηκε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Ένα κίνημα με πατριωτικά, ριζοσπαστικά και προοδευτικά ιδανικά, το οποίο έδωσε φωνή σε όσους δεν είχαν, προώθησε την κοινωνική δικαιοσύνη και άλλαξε την χώρα.

Έκτοτε, για 51 χρόνια, το Κίνημά μας άφησε το στίγμα του στη ζωή εκατομμυρίων Ελληνίδων και Ελλήνων. Άνοιξε δρόμους για τον απλό λαό και τις γυναίκες, στήριξε τους αγρότες, εδραίωσε το κοινωνικό κράτος για τους εργαζόμενους, και εξασφάλισε αξιοπρέπεια στους συνταξιούχους και τα Άτομα με Αναπηρία. Η επιρροή του παραμένει βαθιά και αδιαμφισβήτητη, ό,τι κι αν επιδιώκουν οι πολιτικοί αντίπαλοί μας. Φέρουμε την εμπειρία τόσο των μεγάλων νικών όσο και των σφαλμάτων, έχοντας μάθει από αυτά.

Η επέτειος όμως δεν είναι απλά μια υπενθύμιση του παρελθόντος. Είναι ταυτόχρονα και σημείο εκκίνησης.

Όπως το 1974 που εγκαινίασε την πολιτική αλλαγή με τη ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, ομοίως και εμείς τώρα καλούμαστε σε έναν αγώνα για μια νέα Ηθική Επανάσταση, σύμφωνα με τον Προέδρο μας Νίκο Ανδρουλάκη, αντιπαρατιθέμενοι στη φθορά του κλειστού συστήματος εξουσίας που επιβάλλει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί η πολιτική οφείλει να μην εγκλωβίζεται σε στενά κομματικά συμφέροντα, σε ρουσφέτια και σε σκανδαλώδεις υποθέσεις και διαφθορά.

Οφείλει πρωτίστως να στηρίζεται σε αρχές, στην πρόοδο και στη δικαιοσύνη.

Επιπλέον, εμφανίζεται ένα κρίσιμο ζήτημα: το δημογραφικό. Η χώρα "αδειάζει" από νέους ανθρώπους. Οι γεννήσεις πέφτουν δραματικά, τα χωριά ερημώνουν αμείλικτα, η Ελλάδα γερνάει ανημποριά. Αυτό αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες απειλές για το μέλλον του Έθνους. Εάν δεν δοθούν κίνητρα στους νέους για να παραμείνουν στην πατρίδα, να δημιουργήσουν οικογένεια, να χτίσουν τη ζωή τους εδώ, το μέλλον θα είναι δυσεπίλυτο. Η επίλυση του δημογραφικού θα είναι η προμετωπίδα του κυβερνητικού μας προγράμματος, και αναμένονται εξειδικεύσεις από τον Νίκο Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Εν τω μεταξύ, αυτοί που στερούνται προνομίων, σήμερα βιώνουν σκληρές συνθήκες: οι συνταξιούχοι με μικρά εισοδήματα, που υπολογίζουν κάθε ευρώ για να επιβιώσουν. Οι εργαζόμενοι σε ασταθή καθεστώτα. Οι νέοι που αναζητούν στέγη και συναντούν μόνο υψηλά ενοίκια. Οι οικογένειες που αγωνίζονται με την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και στους λογαριασμούς.

Αυτή είναι η ζοφερή πραγματικότητα που αντιμετωπίζει το μέσο Ελληνικό νοικοκυριό σήμερα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του οδήγησαν τη χώρα σε μια παρακμή αυταρχικής διακυβέρνησης, αλαζονείας, πλήρους ασυδοσίας και ατιμωρησίας. Η συνεχής αναπαραγωγή σκανδάλων, η αδίστακτη διαφθορά, το κράτος των υποκλοπών και ο συστημικός εκβιασμός των θεσμών έχουν προκαλέσει ανήκουστα πλήγματα στη δημοκρατική μας υφή. Δυστυχώς, το κράτος «λάφυρο» μετατράπηκε σήμερα σε μηχανή ρουσφετολογίας για τους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας, παραμερίζοντας εντελώς τον απλό πολίτη. Οι κυβερνητικές πολιτικές δεν απευθύνονται πλέον στην επίλυση προβλημάτων, αλλά στη δημιουργία τους, σφραγίζοντας το κοινωνικό αδιέξοδο και οδηγώντας μεθοδικά στη λειτουργία ενός κράτους δύο ταχυτήτων, με σοβαρές συνέπειες για το σύνολο.

Επιπλέον, στον κόσμο γύρω μας, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες: πόλεμοι, ανισότητες, κλιματική κρίση, αυταρχισμός. Χρειάζεται ισχυρή φωνή και διεθνής παρουσία που να εμπνέει εμπιστοσύνη, όπως πέτυχαμε στο παρελθόν με τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.

Γι’ αυτό και μπορεί να εγγυηθεί μια νέα πολιτική αλλαγή, που θα θέτει ξανά τις ανθρώπινες ανάγκες στο επίκεντρο. Με ένα ολιστικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, με ισχυρή δημόσια υγεία και παιδεία για όλους. Για ένα κοινωνικά δίκαιο, σύγχρονο, αξιοκρατικό κράτος που θα λειτουργεί δίχως «γκρίζες ζώνες».

Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα ως κύρια δύναμη ευθύνης και προοπτικής μπορεί να αντιπαρατεθεί πατριωτικά, αποτελεσματικά, ριζοσπαστικά, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και σε κάθε μορφή συντήρησης. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τους πειραματισμούς του παρελθόντος που συνέβαλαν στην ενίσχυση και την αποποίηση των ευθυνών της Νέας Δημοκρατίας για την χρεοκοπία.

Η Ελλάδα χρειάζεται τώρα, περισσότερο από ποτέ, μια σοβαρή, υπεύθυνη δύναμη που να εμπνέει εμπιστοσύνη για το μέλλον. Με σχέδιο, συνέπεια και πραγματικό ενδιαφέρον για τους πολλούς.

Ενώ το Έθνος παλεύει με τον δημογραφικό και την ηθική κατάπτωση της κυβερνητικής εξουσίας, το ΠΑΣΟΚ αποτελεί την αξιόπιστη προοπτική ως απάντηση. Προβάλλει μια ελπιδοφόρα οπτική και διαθέτει ένα συνεκτικό κυβερνητικό σχέδιο δράσης για μια νέα Ελλάδα: ισομερή, ακμαία και ουσιαστικά ανθρώπινη.

Φρονώ πως αυτό είναι το επιτακτικό μήνυμα της 51ης επετείου μας.