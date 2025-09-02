Οι εγγραφές στο Ωδείο της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας ξεκίνησαν - Ενημερωθείτε

"Μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, αρχίζει και πάλι η όμορφη περιπέτεια των μουσικών σπουδών στο Ωδείο μας. Για κάποιους είναι η συνέχεια, για κάποιους όμως, η απόκτηση νέας εμπειρίας και η επικοινωνία με τον κόσμο των φθογγοσήμων. Η ανακάλυψη της θεϊκής Τέχνης των ήχων, αλλά και η συνάντηση με τα συναισθήματα της ψυχής του ανθρώπου, όπως αυτά πηγάζουν από την επίδραση της μουσικής.

Γιατί το ΩΔΕΙΟ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» είναι μία εξαιρετική επιλογή για τη μουσική εκπαίδευση;

Η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου είναι σαν να χτίζεις ένα σπίτι: χρειάζεται γερές βάσεις, σωστό σχεδιασμό και έναν έμπειρο αρχιτέκτονα. Το ΩΔΕΙΟ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», που είναι αναγνωρισμένο από το κράτος, προσφέρει όλα αυτά και κάτι παραπάνω. Εδώ, η μουσική δεν είναι απλά ένα χόμπι, αλλά μια ψυχική υποστήριξη στο παρόν και μια επένδυση στο μέλλον.

Στο ΩΔΕΙΟ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» τα μαθήματα γίνονται σε ιδιαίτερη μορφή, εκτός των υποχρεωτικών θεωρητικών, που διδάσκονται σε τμήματα. Αυτό σημαίνει, ότι ο καθηγητής μπορεί να δώσει προσοχή αποκλειστικά στο μαθητή, να αναγνωρίσει τις ανάγκες του και να προσαρμόσει το μάθημα στα μέτρα του. Κάθε μαθητής έχει τη δική του πορεία, και αυτό είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Είναι σαν να έχεις έναν προσωπικό γυμναστή… για τα δάχτυλα και την ψυχή σου!

Το ΩΔΕΙΟ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», ως αναγνωρισμένο από το Κράτος ωδείο, ακολουθεί συγκεκριμένη ύλη και τον ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών, που προβλέπεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Έτσι, ο σπουδαστής θα αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. Όταν ο μαθητής αποφοιτήσει και πάρει το πτυχίο ή το δίπλωμά του, δεν θα είναι απλά ένας ερασιτέχνης. Θα έχει την ευκαιρία να εργαστεί επαγγελματικά και να ζήσει από τη μουσική. Αυτό σημαίνει, ότι μπορεί να γίνει ένας επόμενος μεγάλος συνθέτης ή να εξασφαλίζει τα προς το ζην, ασχολούμενος ο ίδιος με την Επιστήμη - Τέχνη, που εκείνος αγαπά.

Παρά το γεγονός, πως τα μαθήματα των οργάνων είναι ιδιαίτερα, η συνεργασία μεταξύ των μαθητών δεν απουσιάζει. Οι συναυλίες και οι δοκιμές είναι η καρδιά της μουσικής κοινότητας στο ΩΔΕΙΟ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ». Τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται, να ακούν το ένα το άλλο και να δίνουν το καλύτερό τους εαυτό, μέσα από συναυλίες, που είναι γεμάτες χαρά, χαμόγελο, αισιοδοξία, ελπίδα και ασφαλώς μουσική. Είναι οι στιγμές, που τα παιδιά βλέπουν τα αποτελέσματα της σκληρής δουλειάς τους και εμπνέονται από τα επιτεύγματα των συμμαθητών τους.

Κι ένας πρόσθετος λόγος για το ΩΔΕΙΟ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ». Η συμμετοχή μικρών και μεγάλων στα χορωδιακά ή ορχηστρικά σύνολα του Οργανισμού (ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ- ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ- ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ- ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ- ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ- Γ.Φ.Σ. «ΕΜΜΕΛΕΙΑ»- ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ- ΟΡΧΗΣΤΡΑ & ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «ΗΛΙΟΔΩΡΙΑ»), αφού η χορωδιακή και η ορχηστρική πράξη, συντελούν τα μέγιστα, στην μόρφωση, κατάρτιση και καλλιτεχνική προαγωγή και ανέλιξη του σπουδαστή της μουσικής.

Οι καθηγητές, που διδάσκουν στο ΩΔΕΙΟ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» δεν είναι απλά δάσκαλοι. Είναι μουσικοί ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ με τεράστια καλλιτεχνική εμπειρία, παρουσία και προσφορά στον Πολιτισμό της πόλης μας και όχι μόνον. Δεν διδάσκουν στοιχεία μόνο από την ύλη των βιβλίων, αλλά και από την καλλιτεχνική τους δημιουργία, στη σκηνή. Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής μαθαίνει, όχι μόνο πώς να παίζει ένα όργανο, αλλά και πώς να ερμηνεύει, να εκφράζεται και να «ζει» τη μουσική. Αυτό συμβαίνει όταν έχεις έναν μέντορα, ο οποίος ξέρει τα πάντα για το μουσικό σου όργανο και μπορεί να σε οδηγήσει με ασφάλεια στη μουσική σου διαδρομή.

Στην Ελλάδα υπάρχει δυστυχώς, ένα μεγάλο έλλειμα στη μουσική εκπαίδευση. Ακόμα δεν έχουν αναγνωριστεί πολλά σύγχρονα μουσικά όργανα, όπως η ηλεκτρική κιθάρα, το ηλεκτρικό μπάσο, το σύγχρονο τραγούδι κ.α., αλλά ακόμα και μουσικά είδη, όπως η τζαζ, η ροκ και η ποπ μουσική. Προτρέπουμε, εκείνους που θέλουν να ασχοληθούν με κάποιο μουσικό όργανο ή φωνητική εκπαίδευση, να ελέγχουν σχολαστικά τα βιογραφικά των υποψήφιων καθηγητών τους, αλλά και το γενικότερο επίπεδο του Ωδείου, που θα επιλέξουν και το οποίο θα καλύψει τις μουσικές τους σπουδές.

Συμπερασματικά, η μουσική είναι συναίσθημα, είναι εφόδιο ψυχικής υγείας και αποδεδειγμένα βοηθάει τη νοητική ανάπτυξη των παιδιών, ενώ γίνεται και το αντίδοτο της πιεστικής καθημερινότητας για τους ενήλικες. Στο ΩΔΕΙΟ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», με τη 10χρονη εμπειρία και τα άριστα αποτελέσματα του, παρέχουμε τη γνώση της μουσικής τέχνης σε βάθος, γνωρίζοντας στους σπουδαστές μας όλες της τις εκφάνσεις, με συνέπεια και υπευθυνότητα!

Πληροφορίες:

Γραφεία Οργανισμού, Κορίνθου 280- Γούναρη, τηλ. 2610222248 και 2610279679, καθημερινά 10-1 το πρωί και 6-9 το απόγευμα. www.polyphonikipatras.gr