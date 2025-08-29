Αίγιο: Δράση καθαρισμού του βυθού στο λιμάνι

Κυριακή 31 Αυγούστου 2025, από τις 10:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ.
Ο Εμποροεπαγγελματικός και Επιχειρηματικός Σύλλογος Δήμου Αιγιαλείας καλεί όλους να συμμετάσχουν στη δράση υποθαλάσσιου καθαρισμού του λιμανιού Αιγίου, από τον φάρο μέχρι τις 12 βρύσες.
Η δράση θα γίνει την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025, από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 2:00 το μεσημέρι, με τη συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της εθελοντικής ομάδας "KRISSAIOS" και ανεξάρτητων εθελοντών.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr