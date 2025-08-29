Αίγιο: Δράση καθαρισμού του βυθού στο λιμάνι

Ο Εμποροεπαγγελματικός και Επιχειρηματικός Σύλλογος Δήμου Αιγιαλείας καλεί όλους να συμμετάσχουν στη δράση υποθαλάσσιου καθαρισμού του λιμανιού Αιγίου, από τον φάρο μέχρι τις 12 βρύσες.

Η δράση θα γίνει την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025, από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 2:00 το μεσημέρι, με τη συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της εθελοντικής ομάδας "KRISSAIOS" και ανεξάρτητων εθελοντών.