Α. Παναγιωτόπουλος: Χιλιάδες οικογένειες εκτός επιδομάτων με την Κυβέρνηση χωρίς σχέδιο για το δημογραφικό

Με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τις Υπουργούς Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος με την συνυπογραφή δώδεκα (12) βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ ζητά απαντήσεις και άμεσες ενέργειες για την τραγική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από το επίδομα παιδιού (Α21) του ΟΠΕΚΑ και το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, μέσα σε ένα χρόνο, μία στις πέντε οικογένειες έχει αποκλειστεί από το επίδομα παιδιού, ενώ αυτό παραμένει παγωμένο από το 2018, χωρίς καμία αναπροσαρμογή στον πληθωρισμό. Στις παιδικές κατασκηνώσεις, με προϋπολογισμό καθηλωμένο στα 35 εκατ. ευρώ και με εισοδηματικά κριτήρια που δεν έχουν επικαιροποιηθεί από το 2022, 15.000 παιδιά έμειναν εκτός προγράμματος φέτος, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Η πραγματικότητα αυτή, σε μια χώρα που μαστίζεται από τη δημογραφική κρίση, τη μείωση και γήρανση του πληθυσμού και όπου το 27% του πληθυσμού βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (ΕΛΣΤΑΤ 2024), αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την απουσία σοβαρής δημογραφικής και προνοιακής πολιτικής.

Οι βουλευτές καλούν την κυβέρνηση να απαντήσει γιατί μειώθηκαν τόσο δραματικά οι δικαιούχοι του Α21, αν πρόκειται να αυξηθούν οι δικαιούχοι και το ποσό του επιδόματος, αν θα επικαιροποιηθούν τα εισοδηματικά όρια και γιατί δεν αυξάνεται ο προϋπολογισμός των κατασκηνώσεων ώστε να καλυφθούν όλες οι αιτήσεις.

Η κοινωνία και οι οικογένειες δεν αντέχουν άλλο τον εμπαιγμό και τα ψίχουλα επιδοματικής πολιτικής. Απαιτούνται ουσιαστικά και μόνιμα μέτρα στήριξης για τα παιδιά και τους γονείς που να αφορούν τόσο τα επιδόματα όσο και τις κοινωνικές υποδομές.

Τέλος, ξεχωριστή κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής και Υγείας, κατέθεσε ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος με τη συνυπογραφή έξι βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, για την ανάγκη άμεσης παρέμβασης για τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας Ρομά που διαμένουν μόνιμα στην Δ.Ε Δύμης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας ύστερα από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή, αφού σύμφωνα με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, 56 άτομα, εκ των οποίων 31 παιδιά, έμειναν χωρίς στέγη μετά την ολοσχερή καταστροφή των οικίσκων τους στην περιοχή της Πίσω Συκιάς, στην Κάτω Αχαΐα.