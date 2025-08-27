Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 28-8-2025

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΚΩΝ. ΜΠΟΝΕΛΗ

{ΕΤΩΝ 70}

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΧΡΥΣΟΘΑΛΕΙΑ, ΕΛΕΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΟΛΓΑ ΜΠΟΝΕΛΗ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ &

ΘΕΩΝΗ ΚΑΤΣΑΜΠΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΝΙΚ. ΛΑΜΠΙΡΗ

ΕΤΩΝ 74

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΠΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ,

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΩΤΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ – ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΠΑΥΛΟ ΦΩΤ. ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 68



Κηδεύουμε την Πέμπτη 28-8-25 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΦΑΝΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΦΩΤΙΟΣ & ΜΙΡΕΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΡΡΕΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΠΑΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

{ ΑΚΡΙΒΗ χήρα ΓΕΩΡ. ΖΕΖΑ }

~•ΕΤΩΝ 92•~

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/8/2025 & ΩΡΑ 11π.μ.ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΖΕΖΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΕΖΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ & ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΤΕΣΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΛΙΝΤΑ ΛΕΟΥΔΗ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΝΤΙΡΕΑΝ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΥ ΛΑΤΡΕΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΒΑΡΝΑ

{ΕΤΩΝ 79}

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΕΗ

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 13:00 Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Την σεβαστή και αγαπημένη μας

Ελευθερία Νικ. Μητσάκου

Ετών 91

Κηδεύουμε την Πέμπτη 28/08/25 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Φανερωμένης Χολαργού.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Πύργου Διρού Μάνης, την Παρασκευή 29/08/25 και ώρα 12μ.

Η οικογένειά της

