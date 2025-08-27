Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 28-8-2025

Πένθη - Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΚΩΝ. ΜΠΟΝΕΛΗ
{ΕΤΩΝ 70}
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΧΡΥΣΟΘΑΛΕΙΑ, ΕΛΕΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΟΛΓΑ ΜΠΟΝΕΛΗ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ &
ΘΕΩΝΗ ΚΑΤΣΑΜΠΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com
----------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΝΙΚ. ΛΑΜΠΙΡΗ
ΕΤΩΝ 74
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΠΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΩΤΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ – ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΠΑΥΛΟ ΦΩΤ. ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 68
Κηδεύουμε την Πέμπτη 28-8-25 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΦΑΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ & ΜΙΡΕΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΡΡΕΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΠΑΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ ΑΚΡΙΒΗ χήρα ΓΕΩΡ. ΖΕΖΑ }
~•ΕΤΩΝ 92•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28/8/2025 & ΩΡΑ 11π.μ.ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΖΕΖΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΕΖΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ & ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΤΕΣΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΛΙΝΤΑ ΛΕΟΥΔΗ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΝΤΙΡΕΑΝ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΥ ΛΑΤΡΕΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΒΑΡΝΑ
{ΕΤΩΝ 79}
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΕΗ
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 13:00 Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την σεβαστή και αγαπημένη μας
Ελευθερία Νικ. Μητσάκου
Ετών 91
Κηδεύουμε την Πέμπτη 28/08/25 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Φανερωμένης Χολαργού.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Πύργου Διρού Μάνης, την Παρασκευή 29/08/25 και ώρα 12μ.
Η οικογένειά της
--------------------------------------
