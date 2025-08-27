Πρόταση για συνάντηση των τριών ηγετών στην Αρχαία Ολυμπία για μια ειρήνη διαρκείας στην Ουκρανία

Ο πόλεμος στην Ουκρανία καλά κρατεί και βρίσκετε στο τέταρτο έτος, με όλα τα φρικτά και τρομερά πράγματα που συμβαίνουν σε έναν πόλεμο που διεξάγετε τον 21ο αιώνα με όλες τις τεχνολογίες που υπάρχουν. Από τις 15 Αυγούστου, ανήμερα στην εορτή της Παναγίας Θεοτόκου, ο πλανήτης παρακολουθεί ένα «Μαραθώνιο» συναντήσεων και συνομιλιών με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για την λήξη του αιματηρού πολέμου στην Ουκρανία. Ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα για να βρεθεί μια λύση αποδεκτή από όλους και άρα να έχει θετικά αποτελέσματα. Μια τριμερή συνάντηση προγραμματίζετε (ή τουλάχιστον προγραμματιζόταν) να λάβει χώρα κάπου στην υφήλιο για αυτό το θέμα μεταξύ των προέδρων, Τράμπ, Πούτιν και Ζελένσκι.

Προτάθηκαν διάφορες πόλεις για μια τέτοια συνάντηση όπως: Βιέννη, Βουδαπέστη, Ζυρίχη και Κωνσταντινούπολη. Εγώ θα πρότεινα μια άλλη πόλη: την αρχαία Ολυμπία. Σε πολλούς θα φανεί αστείο μια τέτοια πρόταση. Την ονόμασα μάλιστα, και Πρόταση «Βόμβα». Διότι είναι μια «Ειρηνευτική Βόμβα».

Η αρχαία Ολυμπία θα ήταν η πιο κατάλληλη τοποθεσία για μια τέτοια ιστορική συνάντηση. Ναι θα ήταν ιστορική. Η αρχαία Ολυμπία είναι η κοιτίδα των Ολυμπιακών Αγώνων. Η ιδέα της εκεχειρίας κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, γνωστή ως «Ολυμπιακή Εκεχειρία», είχε τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα. Η καταγωγή των αγώνων είναι από την Αρχαία Ελλάδα και έχουν αναβιώσει από τον Γάλλο βαρόνο Πιέρ ντε Κουμπερτέν και τον Έλληνα Δημήτριο Βικέλα στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο βαρόνος Πιέρ ντε Κουμπερτέν, προσπαθούσε να δικαιολογήσει την ήττα των Γάλλων στον Γαλλοπρωσικό πόλεμο (1870-1871). Πίστευε ότι ο λόγος της ήττας ήταν επειδή οι Γάλλοι δεν είχαν αρκετή πνευματική και φυσική διαπαιδαγώγηση και ήθελε να τις βελτιώσει. Ο Κουμπερτέν ήθελε επίσης να ενώσει της εθνότητες και να φέρει μαζί τη νεολαία με τον αθλητισμό παρά να γίνονται πόλεμοι. Πίστευε ότι η αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων θα πετύχαινε και τους δύο πιο πάνω σκοπούς του.

Οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες το 1896, διεξήχθησαν στην Ελλάδα τη χώρα που τους γέννησε, και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός ύμνος γράφτηκε από τον πατρινό ποιητή Κωστή Παλαμά, και μελοποίησε ο μουσικοδιδάσκαλος Σπύρος Σαμάρας. Ο πρώτος στίχος μας λέει: «Αρχαίο Πνεύμ’ αθάνατον, αγνέ πατέρα του ωραίου, του μεγάλου και τ’ αληθινού, κατέβα, φανερώσου κι άστραψ’ εδώ πέρα στη δόξα της δικής σου γης και τ’ ουρανού».

Η ιδέα της Ολυμπιακής Εκεχειρίας αναβίωσε τον 20ο αιώνα, με στόχο την προώθηση της ειρήνης και της κατανόησης μεταξύ των εθνών. Παρόλο που δεν επιτεύχθηκε πλήρης παύση των πολέμων, η Ολυμπιακή Εκεχειρία χρησιμεύει ως υπενθύμιση των αξιών της ειρήνης και της συνεργασίας τις οποίες αξίες τις έχουμε ανάγκη σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Η σημασία των Ολυμπιακών Αγώνων έγκειται στην προαγωγή της ειρήνης, της αγάπης, της φιλίας, τη συνύπαρξη λαών, την ανεκτικότητα, την κατανόηση και την ειρήνη, συμβάλλοντας στην πολιτισμική επικοινωνία των λαών, της αλληλεγγύης και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των λαών, ενώ παράλληλα τονίζουν την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του ατόμου μέσω του αθλητισμού, την προσπάθεια και την αριστεία, όπως τα αξιοσημείωτα ιδανικά του Ολυμπισμού που αποτυπώνονται στον σύνθημα «Πιο γρήγορα. Πιο ψηλά. Πιο δυνατά».

Μια συνάντηση όχι μόνο των τριών ηγετών αλλά και πολλών άλλων ατόμων που καθορίζουν την τύχη μας θα ήταν δημιουργικά και θα έθετε τις βάσεις για μια ειρήνη όχι μόνο στη Ουκρανία αλλά και άλλα σημεία του πλανήτη που σπαράζονται από αιματηρούς πολέμους. Πως στον 21ο αιώνα οι ηγέτες όλου του κόσμου επιτρέπουν να σκοτώνεται άμαχος πληθυσμός (γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες. Πως επιτρέπουν την καταστροφή παραγωγικών μονάδων;

Ίσως με θεωρήσετε ονειροπόλο προτείνοντας μια τέτοια συνάντηση. Γνωρίζω πολύ καλά ότι συνάντηση μεταξύ των τριών ηγετών δεν θα γίνει στην αρχαία Ολυμπία. Ήθελα μόνο να τραβήξω την προσοχή των ορθώς σκεπτόμενων ανθρώπων να δουν ότι οι αξίες του «Ολυμπισμού», μπορούν να δώσουν λύσεις στα δύσκολα και επίπονα προβλήματα του πλανήτη μας. Τα προβλήματα του 21ο αιώνα δεν λύνονται με πολέμους αλλά βάσει των ανθρωπίνων αξιών. Ας θυμηθούμε όλοι το Πρωταγόρα: «Πάντων χρημάτων μέτρον εστίν άνθρωπος», στα απλά ελληνικά: "Ο άνθρωπος είναι το μέτρο, η βάση ή το κριτήριο για όλα τα πράγματα". Αυτό σημαίνει ότι η ανθρώπινη αντίληψη, λογική και αξίες καθορίζουν τι είναι αληθινό, τι υπάρχει και τι όχι, και πώς κατανοούμε τον κόσμο γύρω μας. Καιρός λοιπόν να βάλουν οι κυβερνώντες του πλανήτη, πρώτα τον άνθρωπο και μετά να λύνουν τα προβλήματα. Διαφορετικά αυτός ο πλανήτης θα πάψει σταδιακώς να υφίσταται.