ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27-8-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Πένθη - Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 75)
Αποχαιρετούμε σε στενό οικογενειακό κύκλο την Τρίτη 26/8/2025 & ώρα 10:10 π.μ στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Θεοδώρα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: Νίκη Μιχαλοπούλου Ελένη & Ευάγγελος Τάτσης
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ,

ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106, KIN.: 6972 119124,

e-mail: teletaianasto@gmail.co

-------------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΔΗΜΗΤΡΙΟ  ΠΑΝ. ΔΑΝΔΟΛΑ

ΣΥΝ/ΧΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑLFA -  ΕΤΩΝ   69

Κηδεύουμε την Τρίτη  26-8-25 & ώρα  11 π. μ.  από τον  Ιερό Ναό Αγίου Μηνά  Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΙΩΑΝΝΑ &ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΣ

ΟΙ  ΘΕΙΟΙ      ΟΙ  ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ         ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ <<ΦΛΟΓΑ>>

ΑΡ. ΛΟΓ. GR8001401120112002002011686 ALFA

GR2501101920000019248000010 ΕΘΝΙΚΗ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΖ ΣΩΤ. ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26 / 8 / 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΩΡΑ 8:30 Μ.Μ 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ,ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ ΚΩΝ.) ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΣΟΦΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email goupos@yahoo.gr

-----------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα,αδελφή,γιαγιά & θεία    

ΙΩΑΝΝΑ  ΧΗΡΑ  IΩΑΝ.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ:79

Θανούσα κηδεύουμε  Τρίτη 26-8-2025 και ώρα 5.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης στα Ροϊτικα Πατρών.{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Ροϊτίκων Πατρών} 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Δήμητρα Έξαρχου,Δωροθέα & Βασίλειος Παναγόπουλος,Μαρία & Σόλωνας Δίπλας,Νικόλαος Μητρόπουλος,Ανδρέας Μητρόπουλος & Θεώνη Λεβεντάκου,Δημήτρης Μητρόπουλος,Παναγιώτης Μητρόπουλος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Κώστας Ζαβέρδας,Παναγιώτα & Λάμπρος Λαμπρόπουλος

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ:Γεωργία,Νικόλαος,Ιωάννα,Όλγα,Ιωάννης,Δημήτριος

 ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΚΡΙΘΗ

ΕΤΩΝ 85

Θανόντα , κηδεύουμε την Τρίτη 26/8/2025 και ώρα 11:00 π.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Κ. Συχαινών Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Κ. Συχαινών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ , ΜΑΡΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΣΠΥΡΟΣ , ΑΡΙΑΔΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

2610 520050, 6986 944494.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΔΡ. ΡΟΥΓΚΑΛΑ

ΕΤΩΝ 64

Θανόντα , κηδεύουμε την Τρίτη 26/8/2025 και ώρα 10:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Μηνά Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥΪΖΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΟΣ , ΒΑΡΒΑΡΑ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΝΤΙΝΑ ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ , ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ , ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΥΡΑΠΑ

Η ΕΓΓΟΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

2610 520050, 6986 944494.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον    πολυαγαπημένο  μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  ΔΗΜ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ
 
ΣΥΝ/ΧΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ - ΕΤΩΝ    85
Κηδεύουμε την  Τρίτη  26-8-2025  & ώρα  5 μ. μ. από  τον Ιερό  Ναό  Υπαπαντής Κάτω Καστριτσίου.

Η  ταφή θα γίνει   στο Νεκροταφείο Άνω Καστριτσίου.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΛΙΑΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΕΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   ΟΙ    ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΝ. ΖΟΥΠΑ

ΕΤΩΝ 73
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26/8/25 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΥΠΑΚΙ ΦΩΚΙΔΟΣ
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

----------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΕΜΜ. ΔΙΑΛΥΝΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ  -  ΕΤΩΝ   84
Κηδεύουμε  την Τετάρτη 27-8-2025  &  ώρα  5 μ. μ. από  τον Ιερό Ναό  Πέτρου & Παύλου Ρωμανού Πατρών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΑΛΥΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΙΑΛΥΝΑ, ΘΕΩΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΥΠΟΛΙΑΣ, ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΟΥΛΙΝΟ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΑΝΤΕΛ ΔΙΑΛΥΝΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

------------------------------

