Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27-8-2025

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 75)

Αποχαιρετούμε σε στενό οικογενειακό κύκλο την Τρίτη 26/8/2025 & ώρα 10:10 π.μ στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Θεοδώρα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: Νίκη Μιχαλοπούλου Ελένη & Ευάγγελος Τάτσης

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΝ. ΔΑΝΔΟΛΑ

ΣΥΝ/ΧΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑLFA - ΕΤΩΝ 69

Κηδεύουμε την Τρίτη 26-8-25 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΙΩΑΝΝΑ &ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΣ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ <<ΦΛΟΓΑ>>

ΑΡ. ΛΟΓ. GR8001401120112002002011686 ALFA

GR2501101920000019248000010 ΕΘΝΙΚΗ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΖ ΣΩΤ. ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 80

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26 / 8 / 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΩΡΑ 8:30 Μ.Μ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ,ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ ΚΩΝ.) ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΣΟΦΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα,αδελφή,γιαγιά & θεία

ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ IΩΑΝ.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ:79

Θανούσα κηδεύουμε Τρίτη 26-8-2025 και ώρα 5.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης στα Ροϊτικα Πατρών.{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Ροϊτίκων Πατρών}

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Δήμητρα Έξαρχου,Δωροθέα & Βασίλειος Παναγόπουλος,Μαρία & Σόλωνας Δίπλας,Νικόλαος Μητρόπουλος,Ανδρέας Μητρόπουλος & Θεώνη Λεβεντάκου,Δημήτρης Μητρόπουλος,Παναγιώτης Μητρόπουλος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Κώστας Ζαβέρδας,Παναγιώτα & Λάμπρος Λαμπρόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Γεωργία,Νικόλαος,Ιωάννα,Όλγα,Ιωάννης,Δημήτριος

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΚΡΙΘΗ

ΕΤΩΝ 85

Θανόντα , κηδεύουμε την Τρίτη 26/8/2025 και ώρα 11:00 π.μ.

από τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Κ. Συχαινών Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Κ. Συχαινών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ , ΜΑΡΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΣΠΥΡΟΣ , ΑΡΙΑΔΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΔΡ. ΡΟΥΓΚΑΛΑ

ΕΤΩΝ 64

Θανόντα , κηδεύουμε την Τρίτη 26/8/2025 και ώρα 10:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Μηνά Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥΪΖΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΟΣ , ΒΑΡΒΑΡΑ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΝΤΙΝΑ ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ , ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ , ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΥΡΑΠΑ

Η ΕΓΓΟΝΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΗΜ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ



ΣΥΝ/ΧΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ - ΕΤΩΝ 85

Κηδεύουμε την Τρίτη 26-8-2025 & ώρα 5 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Υπαπαντής Κάτω Καστριτσίου.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Άνω Καστριτσίου.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΛΙΑΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΕΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΝ. ΖΟΥΠΑ

ΕΤΩΝ 73

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26/8/25 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΥΠΑΚΙ ΦΩΚΙΔΟΣ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ

