Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27-8-2025

Πένθη - Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 75)
Αποχαιρετούμε σε στενό οικογενειακό κύκλο την Τρίτη 26/8/2025 & ώρα 10:10 π.μ στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Θεοδώρα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: Νίκη Μιχαλοπούλου Ελένη & Ευάγγελος Τάτσης
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ,
ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106, KIN.: 6972 119124,
e-mail: teletaianasto@gmail.co
-------------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΝ. ΔΑΝΔΟΛΑ
ΣΥΝ/ΧΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑLFA - ΕΤΩΝ 69
Κηδεύουμε την Τρίτη 26-8-25 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΙΩΑΝΝΑ &ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ <<ΦΛΟΓΑ>>
ΑΡ. ΛΟΓ. GR8001401120112002002011686 ALFA
GR2501101920000019248000010 ΕΘΝΙΚΗ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΥΖ ΣΩΤ. ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26 / 8 / 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΩΡΑ 8:30 Μ.Μ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ,ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ,ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ ΚΩΝ.) ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΣΟΦΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email goupos@yahoo.gr
-----------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα,αδελφή,γιαγιά & θεία
ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ IΩΑΝ.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ:79
Θανούσα κηδεύουμε Τρίτη 26-8-2025 και ώρα 5.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης στα Ροϊτικα Πατρών.{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Ροϊτίκων Πατρών}
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Δήμητρα Έξαρχου,Δωροθέα & Βασίλειος Παναγόπουλος,Μαρία & Σόλωνας Δίπλας,Νικόλαος Μητρόπουλος,Ανδρέας Μητρόπουλος & Θεώνη Λεβεντάκου,Δημήτρης Μητρόπουλος,Παναγιώτης Μητρόπουλος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Κώστας Ζαβέρδας,Παναγιώτα & Λάμπρος Λαμπρόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Γεωργία,Νικόλαος,Ιωάννα,Όλγα,Ιωάννης,Δημήτριος
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΚΡΙΘΗ
ΕΤΩΝ 85
Θανόντα , κηδεύουμε την Τρίτη 26/8/2025 και ώρα 11:00 π.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Κ. Συχαινών Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Κ. Συχαινών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ , ΜΑΡΙΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΣΠΥΡΟΣ , ΑΡΙΑΔΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΔΡ. ΡΟΥΓΚΑΛΑ
ΕΤΩΝ 64
Θανόντα , κηδεύουμε την Τρίτη 26/8/2025 και ώρα 10:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Μηνά Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥΪΖΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΟΣ , ΒΑΡΒΑΡΑ ΡΟΥΓΚΑΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΝΤΙΝΑ ΠΟΛΥΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ , ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ , ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΥΡΑΠΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΗΜ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ - ΕΤΩΝ 85
Κηδεύουμε την Τρίτη 26-8-2025 & ώρα 5 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Υπαπαντής Κάτω Καστριτσίου.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Άνω Καστριτσίου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΛΙΑΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΕΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΝ. ΖΟΥΠΑ
ΕΤΩΝ 73
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26/8/25 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΥΠΑΚΙ ΦΩΚΙΔΟΣ
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
----------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΕΜΜ. ΔΙΑΛΥΝΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 84
Κηδεύουμε την Τετάρτη 27-8-2025 & ώρα 5 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Πέτρου & Παύλου Ρωμανού Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΑΛΥΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΙΑΛΥΝΑ, ΘΕΩΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΥΠΟΛΙΑΣ, ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΟΥΛΙΝΟ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ & ΑΝΤΕΛ ΔΙΑΛΥΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
------------------------------
