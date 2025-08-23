Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 24 και τη Δευτέρα 25-8-2025

Back to Top
 ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

{ ΑΘΗΝΑ συζ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑ } 

~• ΕΤΩΝ 92 •~ 

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 / 8 / 2025 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΡΑΞΟΣ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ ΑΡΤΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ   -  ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

______________________________ _________________

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ  •ΚΑΡΡΑΣ•  

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ 

ΤΗΛ.: 2610.430.141 

ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 24ωρη εξυπηρέτηση 

------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΛΑΒΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ

ΕΤΩΝ 96

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 – 8 – 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 Π.Μ.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.30 Π.Μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΚΑΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΧΑΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΛΑΒΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

--------------------------

