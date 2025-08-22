Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 23-8-2025

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟ

ΕΤΩΝ 70

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23/8/2025 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΝΑ, ΑΛΕΞ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΕΟΔ. ΓΙΑΓΙΑ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12,00 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΚΟΣ .

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ ΕΡΙΦΙΛΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

---------------------------------------------