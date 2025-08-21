Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 22-8-2025

Πένθη - Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΕΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ .
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΑΝΤΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
-------------------------------
Κηδεία
Τον αγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 82
Κηδεύουμε την Παρασκευή 22-8-2025 και ώρα 5:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
Μιχαήλ & Μαρία Γιαννακοπούλου
Κων/νος Γιαννακόπουλος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
Κων/νος Γιαννακόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ «Κων. Γαλαριώτη»
Α' ΓΡΑΦΕΙΟ: ΙΩΝΙΑΣ 64 ΠΑΤΡΑ – ΤΗΛ.: 2610 341.608, 2610 325.417
Β' ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 89 – ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
(Παν. Νουσάς – Ρίου) – ΤΗΛ.: 2610 451.556 – ΚΙΝΗΤΟ: 6932 – 930023
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΗΛ. ΚΗΠΟΥΡΓΟ
ΕΤΩΝ 98
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/8/2025 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΡΟΪΤΙΚΩΝ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΗΛΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΧΑΛΙΑΣΟΥ, ΤΖΕΝΗΣ & ΜΑΡΙΟΥ ΡΗΓΟΥΤΣΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΜΕΝΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΝΙΩΤΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
--------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας αδελφό, θείο & παππού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝ. ΑΛΜΠΑΝΗ
ΕΤΩΝ: 68
Θανόντα κηδεύουμε Παρασκευή 22-8-2025 και ώρα 11.00π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στην Κάπελη Ηλείας
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Σάκης & Μαρία Αλμπάνη,
Πανάγος & Ζωή Γούβη,
Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος,
Νικόλαος & Δήμητρα Αλμπάνη,
Κυριάκος & Φωτεινή Αλμπάνη,
Γεωργία & Πανούλης Γιαννακόπουλος
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
----------------------------------------------------------
