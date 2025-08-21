Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 22-8-2025

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΕΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ .

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΑΝΤΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ.

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

-------------------------------

Κηδεία

Τον αγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 82

Κηδεύουμε την Παρασκευή 22-8-2025 και ώρα 5:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

Μιχαήλ & Μαρία Γιαννακοπούλου

Κων/νος Γιαννακόπουλος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

Κων/νος Γιαννακόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ «Κων. Γαλαριώτη»

Α' ΓΡΑΦΕΙΟ: ΙΩΝΙΑΣ 64 ΠΑΤΡΑ – ΤΗΛ.: 2610 341.608, 2610 325.417

Β' ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 89 – ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

(Παν. Νουσάς – Ρίου) – ΤΗΛ.: 2610 451.556 – ΚΙΝΗΤΟ: 6932 – 930023

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΗΛ. ΚΗΠΟΥΡΓΟ

ΕΤΩΝ 98

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/8/2025 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΡΟΪΤΙΚΩΝ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΗΛΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΧΑΛΙΑΣΟΥ, ΤΖΕΝΗΣ & ΜΑΡΙΟΥ ΡΗΓΟΥΤΣΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΜΕΝΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΝΙΩΤΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ

Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

--------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας αδελφό, θείο & παππού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝ. ΑΛΜΠΑΝΗ

ΕΤΩΝ: 68

Θανόντα κηδεύουμε Παρασκευή 22-8-2025 και ώρα 11.00π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στην Κάπελη Ηλείας

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Σάκης & Μαρία Αλμπάνη,

Πανάγος & Ζωή Γούβη,

Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος,

Νικόλαος & Δήμητρα Αλμπάνη,

Κυριάκος & Φωτεινή Αλμπάνη,

Γεωργία & Πανούλης Γιαννακόπουλος

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

----------------------------------------------------------