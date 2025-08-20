Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 21 και την Παρασκευή 22-8-2025

Πένθη - Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ Δ/ΣΗΣ ΣΥΓ/ΝΙΩΝ
ΕΤΩΝ 74
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΟΜΠΟΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΟΦΙΑ, ΜΥΡΤΩ-ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ CARLA HONNEBIER
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΜΕΡΙΜΝΑ»
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
------------------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (χήρα) ΧΑΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 88)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 10.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Ά ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΠΑΤΡΏΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΝΘΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΛΑΪΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΣΙΨΑ
(ΕΤΩΝ 91)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 5.30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΨΑΣ, ΜΑΡΙΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΡΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΠΟΣΤ. ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΕΗ - ΕΤΩΝ 82
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10,30 π.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ,
ΒΙΚΥ ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΜΕΛΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ ΔΗΜΗΤΡΙΟ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝ. ΚΑΝΤΑ } ~•ΕΤΩΝ 33•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21/8/2025 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ( Α΄) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΑΡΓΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΤΑΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ : • ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ •ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ •ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΤΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΕΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ .
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΑΝΤΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------
