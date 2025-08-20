Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 21 και την Παρασκευή 22-8-2025

Back to Top
Πένθη - Κηδείες

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ Δ/ΣΗΣ ΣΥΓ/ΝΙΩΝ

ΕΤΩΝ 74
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΟΜΠΟΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΟΦΙΑ, ΜΥΡΤΩ-ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ CARLA HONNEBIER
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΜΕΡΙΜΝΑ»

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr

------------------------------

ΚΗΔΕΙA    

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (χήρα) ΧΑΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 88)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  & ΩΡΑ 10.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Ά ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΠΑΤΡΏΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΘΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ     ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

----------------------------

ΚΗΔΕΙA    

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΓΛΑΪΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΣΙΨΑ

(ΕΤΩΝ 91)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  & ΩΡΑ 5.30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΨΑΣ, ΜΑΡΙΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΡΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ    ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΠΟΣΤ. ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ 

ΣΥΝ/ΧΟ ΔΕΗ - ΕΤΩΝ 82 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10,30 π.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ, 

ΒΙΚΥ ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ 

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΜΕΛΙΝΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΑΡΓΥΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ 

ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΕΤΩΝ 92 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

----------------

 

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

{ ΔΗΜΗΤΡΙΟ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝ. ΚΑΝΤΑ }        ~•ΕΤΩΝ 33•~

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21/8/2025 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ                              

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ( Α΄) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ : ΑΡΓΥΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΤΑΣ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ : • ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ  •ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ •ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΝΤΑ


ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

• ΚΑΡΡΑΣ • 

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ  ΤΗΛ.: 2610.430.141,                                                      

ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382

-------------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΕΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ . 

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΑΝΤΙΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ. 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

---------------

