Πού να πας μήνα του μέλιτος; Οι 6 πιο δημοφιλείς προορισμοί - Ανάμεσά τους και ελληνικό νησί

Η κατάταξη βασίζεται σε κριτικές και αξιολογήσεις ταξιδιωτών για το 2025
Τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για μήνα του μέλιτος παρουσίασε το Tripadvisor.
Oι προορισμοί ξεχωρίζουν για τη φυσική ομορφιά, τη ρομαντική ατμόσφαιρα και τις υψηλού επιπέδου παροχές.
Στην 6η θέση η Σαντορίνη
Στην κορυφή βρέθηκε ο Μαυρίκιος στον Ινδικό Ωκεανό, που είναι γνωστός για τις λευκές παραλίες του, τις εξωτικές βίλες και την απόλυτη αίσθηση απομόνωσης.
Ακολουθεί το Μπαλί της Ινδονησίας, δημοφιλής προορισμός για νεόνυμφους που επιθυμούν να συνδυάσουν τροπική φύση με πολιτιστικές εμπειρίες. Οι Μαλδίβες βρίσκονται στην τρίτη θέση, προσφέροντας πακέτα πολυτελούς διαμονής πάνω στο νερό. Ακολουθούν το Hoi An στο Βιετνάμ και το Phuket στην Ταϊλάνδη.
Στην έκτη θέση βρίσκεται η Σαντορίνη, οποία είναι παγκοσμίως γνωστή για το ηλιοβασίλεμα και τα γραφικά σοκάκια της.
- Μαυρίκιος
- Μπαλί, Ινδονησία
- Μαλδίβες
- Hoi An, Βιετνάμ
- Phuket, Ταϊλάνδη
- Σαντορίνη, Ελλάδα
