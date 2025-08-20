Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

TRAVEL

/

Πού να πας μήνα του μέλιτος; Οι 6 πιο δημοφιλείς προορισμοί - Ανάμεσά τους και ελληνικό νησί

ΦΩΤΟ Unsplash

ΦΩΤΟ Unsplash

Η κατάταξη βασίζεται σε κριτικές και αξιολογήσεις ταξιδιωτών για το 2025

Τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για μήνα του μέλιτος παρουσίασε το Tripadvisor. 

Oι προορισμοί ξεχωρίζουν για τη φυσική ομορφιά, τη ρομαντική ατμόσφαιρα και τις υψηλού επιπέδου παροχές.

 Η κατάταξη βασίζεται σε κριτικές και αξιολογήσεις ταξιδιωτών για το 2025.

Στην 6η θέση η Σαντορίνη 

Στην κορυφή βρέθηκε ο Μαυρίκιος στον Ινδικό Ωκεανό, που είναι γνωστός για τις λευκές παραλίες του, τις εξωτικές βίλες και την απόλυτη αίσθηση απομόνωσης.

Ακολουθεί το Μπαλί της Ινδονησίας, δημοφιλής προορισμός για νεόνυμφους που επιθυμούν να συνδυάσουν τροπική φύση με πολιτιστικές εμπειρίες. Οι Μαλδίβες βρίσκονται στην τρίτη θέση, προσφέροντας πακέτα πολυτελούς διαμονής πάνω στο νερό. Ακολουθούν το Hoi An στο Βιετνάμ και το Phuket στην Ταϊλάνδη.

 Στην έκτη θέση βρίσκεται η Σαντορίνη, οποία είναι παγκοσμίως γνωστή για το ηλιοβασίλεμα και τα γραφικά σοκάκια της. 

  • Μαυρίκιος
  • Μπαλί, Ινδονησία
  • Μαλδίβες
  • Hoi An, Βιετνάμ
  • Phuket, Ταϊλάνδη
  • Σαντορίνη, Ελλάδα

Ειδήσεις Τώρα

Οι 5 πιο όμορφες πισίνες μέσα σε θάλασσες της Ελλάδας

Πέντε μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας, που θα βελτιώσουν την υγεία μας

Ανακαλύψτε πόσα χρόνια ζωής μας «κόβει» η μουρμούρα και η γκρίνια

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Γάμος Διακοπές Ταξίδι

Life