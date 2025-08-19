Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 20 και την Πέμπτη 21-8-2025

Πένθη - Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΑΒΕΛΑ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΙ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΑΒΕΛΑ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ, ΟΛΓΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ .
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ : ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
---------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ
ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
-----------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΔΡΟΥΓΟΥΤΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΜΠΑΤΖΗ
ΕΤΩΝ 76
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΥΓΟΥΤΗΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΟΥΓΟΥΤΗ, ΑΝΝΑ ΔΡΟΥΓΟΥΤΗ,
ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΑΜΠΑΤΖΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΝΑΝΤΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ,
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΔΡΟΥΓΟΥΤΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΓΑΛΑΡΙΩΤΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΔΡΟΥΓΟΥΤΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 78
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20/8/2025 & ΩΡΑ 4 μ.μ.ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΕΛΙΜΑΧΙΟΥ ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ.
ΕΥΘΥΜΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΡΗΣΤΟ ΚΩΝ. ΣΑΒΙΟΛΙΔΗ
ΕΤΩΝ 65
Κηδεύουμε την Τετάρτη 20-8-25 & ώρα 10 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΚΡΙΒΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΒΙΟΛΙΔΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΑΒΙΟΛΙΔΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΟΡΕΣΤΗΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΥΡ. ΤΣΑΚΙΡΗ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ, ΚΙΚΗ ΧΗΡΑ ΠΟΥΛΙΟΥ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΠΥΡ. ΚΟΜΙΝΑΤΟΥ
{ΕΤΩΝ 89}
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ,ΑΝΔΡΕΑΣ & ΛΟΥΙΖΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ Δ/ΣΗΣ ΣΥΓ/ΝΙΩΝ
ΕΤΩΝ 74
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΟΜΠΟΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΟΦΙΑ, ΜΥΡΤΩ-ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ CARLA HONNEBIER
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΜΕΡΙΜΝΑ»
------------------------------
