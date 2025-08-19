Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 20 και την Πέμπτη 21-8-2025

Back to Top
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΑΒΕΛΑ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΙ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΑΒΕΛΑ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ, ΟΛΓΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ .
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ : ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

---------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ

ΕΤΩΝ 92
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

-----------------------------------


ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΔΡΟΥΓΟΥΤΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΜΠΑΤΖΗ

ΕΤΩΝ 76
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΥΓΟΥΤΗΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΟΥΓΟΥΤΗ, ΑΝΝΑ ΔΡΟΥΓΟΥΤΗ,
ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΑΜΠΑΤΖΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΝΑΝΤΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ,
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΔΡΟΥΓΟΥΤΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΓΑΛΑΡΙΩΤΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΔΡΟΥΓΟΥΤΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

-------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ 

ΕΤΩΝ 78

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20/8/2025 & ΩΡΑ 4 μ.μ.ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ                                                                   

Η  ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΕΛΙΜΑΧΙΟΥ ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ.     

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ.                      

ΕΥΘΥΜΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ. •ΚΑΡΡΑΣ• ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ,                                                        

ΤΗΛ : 2610.430.141                                                    

ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΧΡΗΣΤΟ    ΚΩΝ. ΣΑΒΙΟΛΙΔΗ

 ΕΤΩΝ   65 

Κηδεύουμε την Τετάρτη  20-8-25 & ώρα  10 π. μ.  από τον  Ιερό Ναό Αγίου Μηνά  Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας

 Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΚΡΙΒΗ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ

ΕΛΕΝΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ  ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΒΙΟΛΙΔΗΣ

 ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΑΒΙΟΛΙΔΗ

 ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ : ΟΡΕΣΤΗΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ

 ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ  

  ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΥΡ. ΤΣΑΚΙΡΗ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ, ΚΙΚΗ ΧΗΡΑ ΠΟΥΛΙΟΥ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
---------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΠΥΡ. ΚΟΜΙΝΑΤΟΥ

 {ΕΤΩΝ 89}

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11 ΠΜ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ,ΑΝΔΡΕΑΣ & ΛΟΥΙΖΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ   ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: vadarakisfunerals@gmail.com

-----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ Δ/ΣΗΣ ΣΥΓ/ΝΙΩΝ

ΕΤΩΝ 74
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΟΜΠΟΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΟΦΙΑ, ΜΥΡΤΩ-ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ CARLA HONNEBIER
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΜΕΡΙΜΝΑ»

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr

------------------------------

