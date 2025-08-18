Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 19, την Τετάρτη 20 και την Πέμπτη 21-8-2025

Πένθη - Κηδείες
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗ
ΕΤΩΝ 93
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19/8/25 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π. μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
Β. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤ. ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓΑΜ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 79
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΘΥΜΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΥΡΜΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΕΡ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 65
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΡΟΥΛΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΓΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 102
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΥΡΤΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-8-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 5μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΟΝ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟ
ΕΤΩΝ 24
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟΣ , ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΣΤΡΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΔΑΝΑΗ
ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ ΤΟΥ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΚΑΙ ΘΕΙΕΣ ΤΟΥ
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 97
Κηδεύουμε την Τρίτη 19-8-2025 & ώρα 5 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα Προαστίου.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Προαστίου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΜΑΡΙΑ ( χήρα ) ΠΑΝ. ΒΑΓΕΝΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ( χήρα ) ΒΑΣ. ΛΑΔΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΦΟΙΒΟΣ, ΗΡΩ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΡΗΣΤΟ ΚΩΝ. ΣΑΒΙΟΛΙΔΗ
ΕΤΩΝ 65
Κηδεύουμε την Τετάρτη 20-8-25 & ώρα 10 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΚΡΙΒΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΒΙΟΛΙΔΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΑΒΙΟΛΙΔΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΟΡΕΣΤΗΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΥΡ. ΤΣΑΚΙΡΗ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ, ΚΙΚΗ ΧΗΡΑ ΠΟΥΛΙΟΥ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
---------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ Δ/ΣΗΣ ΣΥΓ/ΝΙΩΝ
ΕΤΩΝ 74
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΟΜΠΟΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΟΦΙΑ, ΜΥΡΤΩ-ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ CARLA HONNEBIER
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΜΕΡΙΜΝΑ»
