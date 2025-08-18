Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 19, την Τετάρτη 20 και την Πέμπτη 21-8-2025

Back to Top
ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗ

ΕΤΩΝ 93

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19/8/25 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π. μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤ. ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓΑΜ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 79

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΘΥΜΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΥΡΜΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΠΕΡ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 65

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΡΟΥΛΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΓΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΠΑΝ. ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 102

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΥΡΤΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-8-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 5μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΟΝ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟ

ΕΤΩΝ 24

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟΣ , ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΣΤΡΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΔΑΝΑΗ

ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ ΤΟΥ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΚΑΙ ΘΕΙΕΣ ΤΟΥ

ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

 Την  πολυαγαπημένη  μας

ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ.  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ   97
Κηδεύουμε την  Τρίτη  19-8-2025  &  ώρα 5 μ. μ.   από  τον   Ιερό Ναό  Αγίου Παντελεήμονα Προαστίου.   

 Η  ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Προαστίου.

 ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ :ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΛΕΝΗ

 ΟΙ    ΑΔΕΛΦΕΣ ΜΑΡΙΑ ( χήρα ) ΠΑΝ. ΒΑΓΕΝΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ( χήρα ) ΒΑΣ. ΛΑΔΑ

 ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ: ΦΟΙΒΟΣ, ΗΡΩ

 ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α' Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

----------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΧΡΗΣΤΟ    ΚΩΝ. ΣΑΒΙΟΛΙΔΗ

 ΕΤΩΝ   65 

Κηδεύουμε την Τετάρτη  20-8-25 & ώρα  10 π. μ.  από τον  Ιερό Ναό Αγίου Μηνά  Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας

 Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΚΡΙΒΗ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ

ΕΛΕΝΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ  ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΒΙΟΛΙΔΗΣ

 ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΑΒΙΟΛΙΔΗ

 ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ : ΟΡΕΣΤΗΣ, ΙΑΣΟΝΑΣ

 ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ  

  ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α' Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΥΡ. ΤΣΑΚΙΡΗ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ, ΚΙΚΗ ΧΗΡΑ ΠΟΥΛΙΟΥ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
---------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ Δ/ΣΗΣ ΣΥΓ/ΝΙΩΝ

ΕΤΩΝ 74
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 6:00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΟΜΠΟΛΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΟΦΙΑ, ΜΥΡΤΩ-ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ CARLA HONNEBIER
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΜΕΡΙΜΝΑ»

Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr

------------------------------

 

Info