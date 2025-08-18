Παράταξη Καρπέτα: Έκτακτη Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις Καταστροφικές Πυρκαγιές στην Πάτρα και τη Δυτική Αχαΐα

Η παράταξη «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» με επικεφαλής τον Κώστα Καρπέτα, ζητά την άμεση και έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, με αποκλειστικό θέμα την αποτίμηση των ζημιών και την απόδοση ευθυνών μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην Πάτρα και τη Δυτική Αχαΐα αλλά και την ανάληψη άμεσων δράσεων για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.

Η επιστολή υπογράφεται από τον επικεφαλής της παράταξης Κώστα Καρπέτα και τους περιφερειακούς συμβούλους της παράταξης, Δημήτρη Κωστακιώτη (Π.Ε. Αχαΐας), Νίκο Κοτρωνιά (Π.Ε. Αχαΐας), Κώστα Διαμαντόπουλο (Π.Ε. Ηλείας), Σάββα Αυγέρη (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας) και Δημήτρη Μασούρα (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας).

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Έκτακτη Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις Καταστροφικές Πυρκαγιές στην Πάτρα και τη Δυτική Αχαΐα – Απόδοση Ευθυνών και Λήψη Άμεσων Μέτρων

Προς: Τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Κ. Πρόεδρε.

Οι πρόσφατες πυρκαγιές στον αστικό και περιαστικό ιστό της Πάτρας και στη Δυτική Αχαΐα άφησαν πίσω τους εικόνες βιβλικής καταστροφής: καμένα σπίτια και επιχειρήσεις, κατεστραμμένες καλλιέργειες, αποδεκατισμένα κοπάδια, νεκρό φυσικό περιβάλλον.

Ζήσαμε τις μεγαλύτερες και καταστροφικότερες πυρκαγιές που έχει γνωρίσει ποτέ η πόλη της Πάτρας αλλά και η Δυτική Αχαΐα.

Για μία ακόμη φορά, οι πολίτες της Δυτικής Ελλάδας βρέθηκαν απροστάτευτοι μπροστά σε ένα προβλέψιμο, επαναλαμβανόμενο και καταστροφικό φαινόμενο.

Η Περιφερειακή Αρχή όφειλε να έχει λάβει έγκαιρα μέτρα πρόληψης, να έχει ενισχύσει τις δομές Πολιτικής Προστασίας και να έχει εξασφαλίσει τον συντονισμό με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Δυστυχώς, η πραγματικότητα απέδειξε το αντίθετο: ελλιπής προετοιμασία, καθυστερημένη κινητοποίηση, ανυπαρξία ουσιαστικών αντιπυρικών έργων, ανυπαρξία τεχνολογικών μεθόδων έγκαιρης προειδοποίησης πυρκαγιών, παρά τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί — συγκεκριμένα το ποσό των 4.709.000 € για αυτόν τον σκοπό.

Η κοινωνία απαιτεί απαντήσεις και όχι γενικόλογες υποσχέσεις.

Όλοι όσοι συμμετέχουν σε συντονιστικά όργανα Πολιτικής Προστασίας, σε κάθε επίπεδο, πρέπει να δώσουν δημόσιο απολογισμό.

Κανείς δεν είναι άμοιρος ευθυνών.

Η κοινωνία δικαιούται να γνωρίζει. Γιατί όταν λέμε ότι η πρόληψη πρέπει να είναι ετεροβαρής σε σχέση με την καταστολή, αυτό πρέπει να είναι μετρήσιμο — σε πράξεις και αριθμούς, όχι στα λόγια.

Γι’ αυτό ζητούμε την άμεση και έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με αποκλειστικό θέμα:

Αποτίμηση ζημιών, απόδοση ευθυνών και άμεσες δράσεις για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών από τις πυρκαγιές στην Πάτρα και τη Δυτική Αχαΐα.

Στη συνεδρίαση ζητούμε να παραστούν:

· Εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας.

· Δήμαρχοι των πληγεισών περιοχών.

· Εκπρόσωποι αγροτών, κτηνοτρόφων και κατοίκων.

Η συζήτηση πρέπει να καταλήξει σε συγκεκριμένα και δεσμευτικά μέτρα, μεταξύ των οποίων:

· Άμεση καταγραφή όλων των ζημιών και δρομολόγηση αποζημιώσεων χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

· Ενίσχυση των μηχανισμών Πολιτικής Προστασίας με προσωπικό, εξοπλισμό και πόρους.

· Σχέδιο αντιπλημμυρικής θωράκισης πριν από τις φθινοπωρινές βροχές.

· Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων για το μέλλον.

Η Περιφέρεια δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από γενικόλογες δηλώσεις και διαπιστώσεις. Η ευθύνη της είναι θεσμική, πολιτική και ηθική. Οφείλει να απολογηθεί, να αναλάβει δεσμεύσεις και να δράσει.

Οι Περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξης ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ -ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Καρπέτας – επικεφαλής (Π.Ε. Αχαΐας),

Δημήτρης Κωστακιώτης (Π.Ε. Αχαΐας)

Νίκος Κοτρωνιάς (Π.Ε. Αχαΐας)

Κώστας Διαμαντόπουλος (Π.Ε. Ηλείας)

Σάββας Αυγέρης (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας)

Δημήτρης Μασούρας (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας).