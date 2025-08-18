Πώς να καθαρίσουμε σωστά τον νεροχύτη της κουζίνας με μόλις δύο βήματα

Το πλύσιμο των πιάτων αποτελεί μία χρονοβόρα διαδικασία, που πολλοί από εμάς αντιπαθούμε, ωστόσο είναι απαραίτητη.

Το ίδιο απαραίτητο είναι και το καθάρισμα του νεροχύτη μετά το πλύσιμο των πιάτων. Η σαλμονέλα, το E. coli και άλλοι παθογόνοι μικροοργανισμοί μπορεί να βρεθούν στο νεροχύτη μας. Επιπλέον, εκτός αυτών, υπολείμματα τροφίμων, λίπη, και άλλα σωματίδια παραμένουν στον νεροχύτη αφήνοντας δυσάρεστες μυρωδιές, που σίγουρα θα θέλαμε να διώξουμε. Ευτυχώς, ο καθαρισμός του νεροχύτη μπορεί να είναι μια εύκολη διαδικασία μόλις δύο βημάτων, που θα εξαλείψουν κάθε ίχνος βρωμιάς και πιθανών ασθενειών.

Καθάρισμα νεροχύτη: Τι θα χρειαστούμε

– Ένα σουρωτήρι για να μαζέψουμε εύκολα τα υπολείμματα φαγητού

– Σαπούνι πιάτων

– Βούρτσα ή σφουγγάρι για τρίψιμο

– Κάποιο καθαριστικό που αφαιρεί επίμονους λεκέδες, με λίγο τρίψιμο.

Πόση ώρα θα διαρκέσει;

Το τρίψιμο του νεροχύτη θα διαρκέσει περίπου πέντε λεπτά. Συνολικά θα χρειαστούμε 10 έως 20 λεπτά συμπεριλαμβανομένου του χρόνου, που χρειάζεται το απολυμαντικό μας, να παραμείνει στην επιφάνεια του νεροχύτη και να λειτουργήσει σωστά.

Εάν ο νεροχύτης μας έχει κάποιους ιδιαίτερα επίμονους λεκέδες, ο χρόνος και η προσπάθεια αυξάνονται. Ο καθαρισμός των λεκέδων από έναν νεροχύτη από ανοξείδωτο χάλυβα απαιτεί περίπου 10 λεπτά ενεργού καθαρισμού. Αν ο νεροχύτης είναι από πορσελάνη το καθαριστικό πρέπει να παραμείνει για τουλάχιστον 20 έως 30 λεπτά, ωστόσο πάντα ακολουθούμε τις οδηγίες των καθαριστικών που χρησιμοποιούμε.

Η διαδικασία

Αφαιρούμε όλα τα πιάτα ή άλλα αντικείμενα που έχουμε στο νεροχύτη, καθώς επίσης και όλα όσα υπάρχουν γύρω από το νεροχύτη που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τον καθαρισμό του. Αυτές οι περιοχές μολύνονται εύκολα και εξαπλώνονται εκεί βακτήρια. Μ’ ένα σουρωτήρι μαζεύουμε τα υπολείμματα φαγητού και τα πετάμε στα σκουπίδια. Ακόμα κι αν ο νεροχύτης δεν έχει ορατή βρωμιά, πρέπει να καθαρίσουμε τυχόν υπολείμματα λίπους, ώστε το απολυμαντικό να λειτουργήσει όπως προβλέπεται. Βάζουμε λίγο σαπούνι πιάτων σε μια βούρτσα ή ένα σφουγγαράκι και τρίβουμε τον νεροχύτη όσο χρειάζεται. Έπειτα, φροντίζουμε να ξεπλύνουμε καλά.

Ψεκάζουμε το εσωτερικό του νεροχύτη με το καθαριστικό της επιλογής μας και στη συνέχεια σκουπίζουμε με ένα καθαρό σφουγγάρι ή πανί. Ξεπλένουμε καλά πριν την απολύμανση.

Απολύμανση μετά τον καθαρισμό

Ο καθαρισμός αφαιρεί λίπη και άλλα τυχόν υπολείμματα από την επιφάνεια του νεροχύτη μας. Η απολύμανση έχει να κάνει με την εξάλειψη τυχόν βακτηρίων. Θα πρέπει πάντα να απολυμαίνουμε τον νεροχύτη, μετά τον καθαρισμό, ακόμα κι αν το καθαριστικό που χρησιμοποιήσαμε έχει απολυμαντικές ιδιότητες. Ας θυμόμαστε επίσης ότι πολλά καθαριστικά δεν απολυμαίνουν, γι’ αυτό πρέπει να αναζητούμε τη λέξη «απολυμαντικό» ή «απολύμανση». Εάν δεν μπορούμε να βρούμε καθαριστικό με αυτή τη σήμανση, πρέπει να κοιτάμε την ετικέτα στο πίσω μέρος του μπουκαλιού.

Ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες στην ετικέτα. Στις περισσότερες περιπτώσεις το καθαριστικό πρέπει να μείνει κάποιο χρόνο στον νεροχύτη και έπειτα ξεπλένουμε με νερό.

Καθάρισμα νεροχύτη: Τι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση κάνουμε

Απαγορεύεται να ανακατεύουμε χλωρίνη με άλλα καθαριστικά. Όταν η χλωρίνη συνδυάζεται με αμμωνία ή καθαριστικά με βάση την αμμωνία, παράγεται το αέριο χλωραμίνη, το οποίο μπορεί να προκαλέσει βήχα, ναυτία, ερεθισμό του λαιμού και πόνο στο στήθος.

