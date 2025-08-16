Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 17, τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19-8-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Πένθη - Κηδείες

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας σύζυγο,πατέρα, παππού αδελφό & Θείο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΡΥΤΙΝΟ

ΕΤΩΝ: 76

Θανόντα κηδεύουμε Κυριακή 17-8-2025 και ώρα 11.30π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Μπεγουλάκι Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Μπεγουλακίου Πατρών}

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθηνά

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κωνσταντίνος & Βαρβάρα Καρυτινού

Βασιλική & Θεόδωρος Καρυτινός

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Λυδία , Αθηνά , Παναγιώτης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

----------------

ΚHΔΕΙΑ

 Τον  Πολυαγαπημένο  μας  

 ΓΕΡΑΣΙΜΟ  ΣΑΒΒΑ   ΚΟΝΤΟ        

ΕΤΩΝ  83  

κηδεύουμε  την  Κυριακή   17  Αυγούστου  2025 και  ώρα   5 μ.μ.  από  τον  Ιερό  Ναό  ΑΓΙΩΝ  ΠΑΝΤΩΝ  Άγιοι  Πάντες  (Φωκίδας)

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη,  

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ Όλγα  &  Ιωάννης,  Σάββας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ   ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ   ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ  ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 ΑΙΓΙΟ

ΤΗΛ 26910.23300 - 6944323276

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΛΕΞΙΟ ΧΑΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΒΙΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΑΓΔΑ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ,

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΕΙΡΗΝΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΛΕΞΙΑ, ΗΛΙΑΣ .

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΖΑΒΕΡΔΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΧΡ. ΓΙΑΧΟΥ

ΕΤΩΝ   86

Κηδεύουμε  την Δευτέρα  18-8-2025  &  ώρα  10.30 π. μ. από  τον Ιερό Ναό  Αγίου Ελευθερίου  Πατρών.Η  ταφή  θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών.

 ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΧΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΟΒΑ,ΝΙΚΗ ΓΙΑΧΟΥ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ

 ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ

 ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΙΜΩΝΑ ΧΡ. ΖΕΡΒΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟ - ΕΤΩΝ  68

Κηδεύουμε την Δευτέρα 18-8-2025 & ώρα  5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου.  

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΡΟΣΕΛΛΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΜΑΡΙΑ – ΑΝΤΕΛΕ ΖΕΡΒΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΕΡΒΑ,

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΛΟΥΚΙΑ ΖΕΡΒΑ

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΜΟΣΧΟΒΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΖΕΡΒΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ            

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗ ΦΩΤ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ 

ΣΥΝ/ΧΟ ΟΤΕ ΕΤΩΝ 76 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΑΜΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ. 

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΣΗΛΙΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΓΚΟΤΣΗ. 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

----------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΧΑΡΙΛΑΟ ΜΑΝΘ. ΣΤΡΕΜΜΕΝΟ 

ΕΤΩΝ 75 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

ΠΑΤΡΩΝ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΝΘΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΣΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΗΝΑ, ΧΑΡΗΣ, ΕΛΕΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΙΣΑΑΚ 

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

 ---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ κ ΘΕΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ

ΕΤΩΝ 76

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-8-2025 & ΩΡΑ 11:00 π.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ


Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 10:30 π.μ


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ κ ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΘΕΜΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΚΗ,ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΝΤΑΡΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΛΙΑΝΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165  Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357
-----------------

 

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚ. ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗ 

ΕΤΩΝ 93 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19/8/25 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π. μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤ. ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

------------------

