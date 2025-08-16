Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 17, τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19-8-2025

Τον Πολυαγαπημένο μας

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

Θανόντα κηδεύουμε Κυριακή 17-8-2025 και ώρα 11.30π.μ από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Μπεγουλάκι Πατρών. {Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Μπεγουλακίου Πατρών}

Τον αγαπημένο μας σύζυγο,πατέρα, παππού αδελφό & Θείο

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ Όλγα & Ιωάννης, Σάββας

κηδεύουμε την Κυριακή 17 Αυγούστου 2025 και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Άγιοι Πάντες (Φωκίδας)

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΛΕΞΙΟ ΧΑΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΒΙΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΑΓΔΑ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ,

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΕΙΡΗΝΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΛΕΞΙΑ, ΗΛΙΑΣ .

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΖΑΒΕΡΔΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΧΡ. ΓΙΑΧΟΥ

ΕΤΩΝ 86

Κηδεύουμε την Δευτέρα 18-8-2025 & ώρα 10.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών.Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΧΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΟΒΑ,ΝΙΚΗ ΓΙΑΧΟΥ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΙΜΩΝΑ ΧΡ. ΖΕΡΒΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟ - ΕΤΩΝ 68

Κηδεύουμε την Δευτέρα 18-8-2025 & ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΡΟΣΕΛΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΜΑΡΙΑ – ΑΝΤΕΛΕ ΖΕΡΒΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΕΡΒΑ,

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΛΟΥΚΙΑ ΖΕΡΒΑ

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΜΟΣΧΟΒΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΖΕΡΒΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΦΩΤ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ

ΣΥΝ/ΧΟ ΟΤΕ ΕΤΩΝ 76

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΑΜΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΠΙΡΗΣ.

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΣΗΛΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΗΡΑ ΓΚΟΤΣΗ.

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΑΡΙΛΑΟ ΜΑΝΘ. ΣΤΡΕΜΜΕΝΟ

ΕΤΩΝ 75

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5:00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΝΘΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΣΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΗΝΑ, ΧΑΡΗΣ, ΕΛΕΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΙΣΑΑΚ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ κ ΘΕΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ

ΕΤΩΝ 76

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-8-2025 & ΩΡΑ 11:00 π.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ



Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 10:30 π.μ



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ κ ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΘΕΜΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΚΗ,ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΝΤΑΡΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΛΙΑΝΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357

-----------------