Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 16 και τη Δευτέρα 18-8-2025

ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) ΒΑΣ. ΑΝΔΡΩΝΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 62
Κηδεύουμε το Σάββατο 16-8-2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Άνω πόλης Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Τα αδέλφια της: Μαρία και Κωνσταντίνος Καραντινός, Θεοδώρα και Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Νικόλαος και Βασιλική Ανδρωνιώτη, Παναγιώτης και Ευαγγελία Ανδρωνιώτη
Τα ανίψια της: Βασιλική, Γεωργία και Χαράλαμπος, Βασίλειος, Γεωργία και Παναγιώτης, Κωνσταντίνος και Μεταξία, Παρασκευή και Ιωάννης, Αθανάσιος, Χριστίνα, Μιλτιάδης, Βασίλειος.
Τα εξαδέλφια της
Οι λοιποί συγγενείς
Οι φίλοι
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΙΤΙΔΗ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 - 8 - 2025 & ΩΡΑ 6.00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΕΗ ΣΙΑΟ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ & ΡΟΖΥ ΚΟΙΤΙΔΗ
ΑΝΝΑ & ΦΕΛΙΞ ΚΑΜΠΡΕΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ . ΘΑΝΑΣΣΑ
ΒΑΣΩ ΧΗΡΑ ΑΝΤ. ΚΟΙΤΙΔΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΜΑΡΚΟΣ , ΕΛΕΝΗ , ΣΕΡΓΙΟΣ , ΚΑΛΛΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΕΛΦΗ κ ΘΕΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΔΟΥΡΒΕΤΑΚΗ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-8-2025 & ΩΡΑ 10:30 π.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 10:00 π.μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΑΡΙΑ κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΟΥΡΒΕΤΑΚΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΥΡΒΕΤΑΚΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΜΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΟΥΛΗ, ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΗΡΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΓΙΟΥΛΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ΚΥΡΙΑΚΗ συζ. ΓΕΩΡΓ. ΣΙΑΤΟΥ }
~ ΕΤΩΝ 80 ~
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/8/2025 & ΩΡΑ 11 π.μ.
ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΓΛΑΣΤΡΑ
ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΕΥΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ,
ΤΗΛ.: 2610.430.141
ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.394
-----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΔΗΜΗΤΡΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΓΡΗΟΥΛΑ
ΕΤΩΝ 85
Κηδεύουμε το Σάββατο 16-8-2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Χρυσοβίτσας Θέρμου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΗΛΙΑΣ & ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
--------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΑΝΤ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 50)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & ΩΡΑ 10.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Πρεσβυτέρα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & Ιερέας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΝΕΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΥΜΕΩΝ
Η ΠΕΘΕΡΑ: ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΧΡΗΣΤ. ΚΟΣΜΑ
ΕΤΩΝ 67
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-8-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΣΩΜΑΤΟΣ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ .
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ & ΧΡΥΣΑ ΚΟΣΜΑ,ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΣΜΑ,ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΙΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ,ΣΟΦΙΑ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΤΕΜΙΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
--------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΧΡ. ΓΙΑΧΟΥ
ΕΤΩΝ 86
Κηδεύουμε την Δευτέρα 18-8-2025 & ώρα 10.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών.Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΧΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΟΒΑ,ΝΙΚΗ ΓΙΑΧΟΥ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΙΜΩΝΑ ΧΡ. ΖΕΡΒΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟ - ΕΤΩΝ 68
Κηδεύουμε την Δευτέρα 18-8-2025 & ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΡΟΣΕΛΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΜΑΡΙΑ – ΑΝΤΕΛΕ ΖΕΡΒΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΕΡΒΑ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΛΟΥΚΙΑ ΖΕΡΒΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΜΟΣΧΟΒΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΖΕΡΒΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
