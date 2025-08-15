Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 16 και τη Δευτέρα 18-8-2025

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) ΒΑΣ. ΑΝΔΡΩΝΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 62

Κηδεύουμε το Σάββατο 16-8-2025 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Άνω πόλης Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Τα αδέλφια της: Μαρία και Κωνσταντίνος Καραντινός, Θεοδώρα και Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Νικόλαος και Βασιλική Ανδρωνιώτη, Παναγιώτης και Ευαγγελία Ανδρωνιώτη

Τα ανίψια της: Βασιλική, Γεωργία και Χαράλαμπος, Βασίλειος, Γεωργία και Παναγιώτης, Κωνσταντίνος και Μεταξία, Παρασκευή και Ιωάννης, Αθανάσιος, Χριστίνα, Μιλτιάδης, Βασίλειος.

Τα εξαδέλφια της

Οι λοιποί συγγενείς

Οι φίλοι

------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΙΤΙΔΗ

ΕΤΩΝ 79

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 - 8 - 2025 & ΩΡΑ 6.00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΕΗ ΣΙΑΟ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ & ΡΟΖΥ ΚΟΙΤΙΔΗ

ΑΝΝΑ & ΦΕΛΙΞ ΚΑΜΠΡΕΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΗΡΑ ΚΩΝ . ΘΑΝΑΣΣΑ

ΒΑΣΩ ΧΗΡΑ ΑΝΤ. ΚΟΙΤΙΔΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΜΑΡΚΟΣ , ΕΛΕΝΗ , ΣΕΡΓΙΟΣ , ΚΑΛΛΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ, ΓΙΑΓΙΑ, ΑΔΕΛΦΗ κ ΘΕΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΔΟΥΡΒΕΤΑΚΗ

ΕΤΩΝ 90

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-8-2025 & ΩΡΑ 10:30 π.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 10:00 π.μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΑΡΙΑ κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΟΥΡΒΕΤΑΚΗΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΥΡΒΕΤΑΚΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΜΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΟΥΛΗ, ΕΥΘΥΜΙΑ ΧΗΡΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΓΙΟΥΛΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

{ΚΥΡΙΑΚΗ συζ. ΓΕΩΡΓ. ΣΙΑΤΟΥ }

~ ΕΤΩΝ 80 ~

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/8/2025 & ΩΡΑ 11 π.μ.

ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΓΛΑΣΤΡΑ

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΕΥΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-----------------------------