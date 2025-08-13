Le Figaro Nautisme: Η Σύρος είναι η «επιτομή της κομψότητας» για τους Γάλλους ταξιδιώτες

Τη Σύρο συγκαταλέγει η Le Figaro Nautisme σε κατάλογο με τα πέντε ομορφότερα νησιά των Κυκλάδων.

Η δημοφιλής γαλλική ιστοσελίδα, που ειδικεύεται στον θαλάσσιο και ναυτικό τουρισμό και λειτουργεί με τη σφραγίδα της «Le Figaro», εστιάζει στην αρχιτεκτονική μοναδικότητα της πρωτεύουσας των Κυκλάδων.

Σύμφωνα με τη Le Figaro Nautisme, «η αρχιτεκτονική της Ερμούπολης διαθέτει μία εξωπραγματική ομορφιά. Με βενετσιάνικες και νεοκλασικές επιρροές, τα σπίτια δεν είναι όλα λευκά, αλλά συνυπάρχουν αρμονικά σε αποχρώσεις κίτρινου, ροζ και μπλε, θυμίζοντας ένα καλαίσθητο ουράνιο τόξο που προσθέτει μία πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στο νησί.

Στην καρδιά της Ερμούπολης, οι πεζόδρομοι περιβάλλονται από τα παλιά παλάτια της αριστοκρατίας του παρελθόντος και η μαρίνα της πόλης προσφέρει μία συγκλονιστική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος. Τις εντυπώσεις "κλέβουν" και τα χωριά του νησιού που είναι χτισμένα στην κορυφή των λόφων και θυμίζουν άλλες εποχές που οι επιδρομές των πειρατών ήταν ρουτίνα. Η κουζίνα της Σύρου είναι επίσης γνωστή στις Κυκλάδες για τα γλυκά της με μεγάλο "πρωταγωνιστή" το λουκούμι σε διάφορες γεύσεις. Η Σύρος κατέχει τα "σκήπτρα" της αισθητικής και είναι γεμάτη γαστρονομικές εκπλήξεις».

Σημειώνεται πως έντονο παραμένει το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων από αγορές όπως η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Ιταλία για την εξερεύνηση των θεματικών εμπειριών του προορισμού στο πλαίσιο των προσπαθειών του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

«Η αρχόντισσα των Κυκλάδων προσκαλεί τον ταξιδιώτη σε ένα μαγικό ταξίδι. Από τον βυθό μέχρι τους υπερυψωμένους οικισμούς, η Σύρος επιφυλάσσει δεκάδες ευχάριστες εκπλήξεις. Χαλάρωση, παραθερισμός σε παραλίες με ελεύθερη πρόσβαση, αναρίθμητα πολιτιστικά δρώμενα, πλούσια ιστορία που "ζωντανεύει" σε κάθε γωνιά, γευστικά ταξίδια, πεζοπορία, καταδύσεις και θαλάσσιες εκδρομές είναι μόνο ένα μικρό δείγμα των εμπειριών που ζει ο επισκέπτης μας καθημερινά», αναφέρει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, Ιωάννης Α. Βουτσίνος.