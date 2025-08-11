Ροδάκινο: Το φρούτο «ασπίδα» για τη ζέστη

Όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, δεν κινδυνεύουμε μόνο από αφυδάτωση ή εξάντληση.

Η έντονη ζέστη μπορεί να επιβαρύνει σοβαρά την καρδιά και να επηρεάσει τη λειτουργία του εγκεφάλου, ειδικά σε πιο ευάλωτες ομάδες. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτήν την περίοδο να ενυδατωνόμαστε επαρκώς και να καταναλώνουμε άφθονα φρούτα και λαχανικά.

Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα καλοκαιρινό φρούτο που ξεχωρίζει για τη γλυκιά του γεύση και τις ευεργετικές του ιδιότητες ενάντια στη ζέστη: Τα ροδάκινα αποτελούνται κατά σχεδόν 90% από νερό, βοηθώντας έτσι στην ενυδάτωση του οργανισμού. Κι όμως, προσφέρουν κάτι παραπάνω από νερό: περιέχουν ηλεκτρολύτες, όπως το κάλιο, που βοηθούν το σώμα να διατηρήσει τα υγρά του και να ρυθμίσει τη θερμοκρασία πιο αποτελεσματικά. Αυτό σημαίνει καλύτερη αντοχή στη ζέστη και λιγότερη καταπόνηση για την καρδιά.

Η υψηλή θερμοκρασία προκαλεί αγγειοδιαστολή και αυξημένο καρδιακό ρυθμό, με αποτέλεσμα να κουράζεται η καρδιά. Τα ροδάκινα προσφέρουν 285mg καλίου ανά μέτριο φρούτο. Το κάλιο βοηθά:

στη ρύθμιση της πίεσης,

στη λειτουργία των μυών (και του καρδιακού μυός),

στη διατήρηση της ισορροπίας υγρών στο σώμα.

Έτσι, μειώνεται ο κίνδυνος καρδιακών επεισοδίων λόγω ζέστης.

Επιπλέον, η αφυδάτωση επηρεάζει άμεσα την συγκέντρωση, τη μνήμη και τη διάθεση. Επιπλέον, η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση ή ζαλάδα, ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες. Τα ροδάκινα περιέχουν φλαβονοειδή, που ενισχύουν τη γνωστική λειτουργία, και καροτενοειδή, που μειώνουν τις φλεγμονές και προστατεύουν τα εγκεφαλικά κύτταρα.

Ένα φρούτο με λίγες θερμίδες και πολλές βιταμίνες

Τα ροδάκινα είναι «πλούσια» σε πολλές βιταμίνες, μέταλλα και ευεργετικές φυτικές ενώσεις. Ένα μεσαίου μεγέθους ροδάκινο (150 γραμμάρια) έχει περίπου:

58 θερμίδες

1 γραμμάρια πρωτεΐνη

Λιγότερο από 1 γραμμάρια λιπαρών

14 γραμμάρια υδατανθράκων

12 γραμμάρια φυτικών ινών

Βιταμίνη C: Καλύπτει το 27% της ημερήσιας πρόσληψης

Βιταμίνη Α: Καλύπτει το 10% της ημερήσιας πρόσληψης

Κάλιο: Καλύπτει το 8% της ημερήσιας πρόσληψης

Νιασίνη: Καλύπτει το 6% της ημερήσιας πρόσληψης

Βιταμίνη Ε: Καλύπτει το 5% της ημερήσιας πρόσληψης

Βιταμίνη Κ: Καλύπτει το 5% της ημερήσιας πρόσληψης

Μαγγάνιο: Καλύπτει το 5% της ημερήσιας πρόσληψης

Τα ροδάκινα προσφέρουν επίσης μικρότερες ποσότητες μαγνησίου, φωσφόρου, σιδήρου και ορισμένων βιταμινών Β.

Επιπλέον, είναι γεμάτα με αντιοξειδωτικά, ευεργετικές φυτικές ενώσεις που καταπολεμούν την οξειδωτική βλάβη και βοηθούν στην προστασία του σώματος από τη γήρανση και τις ασθένειες. Όσο πιο φρέσκο και ώριμο είναι το φρούτο, τόσο περισσότερα αντιοξειδωτικά περιέχει, σύμφωνα με έρευνες. Τα φρέσκα ροδάκινα έχουν υψηλότερα επίπεδα αντιοξειδωτικών και φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικά στην προστασία από την οξειδωτική βλάβη από τα κονσερβοποιημένα.

* Πηγή: Vita