Το Βουλκανιζατέρ που εφημερεύει την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ

/

Από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι

Τα καταστήματα Βουλκανιζατέρ & Εμπορίας Ελαστικών του Συλλόγου μας λειτουργούν καθημερινά με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-6μμ), το Σάββατο με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-3μμ), και κάθε Κυριακή θα υπάρχει ένα κατάστημα Βουλκανιζατέρ ανοιχτό για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι.

Για την ΚΥΡΙΑΚΗ  10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2025

θα εφημερεύει το ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ:

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 82

2610 335110

Info