Τα ζώδια για την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Ημερήσιες Αστρολογικές προβλέψεις από την Αλίντα Κανάκη
Τι λένε τα ζώδια για την Κιριακή 10 Αυγούστου 2025
(Σελήνη στους Ιχθείς – σε χάση)
Κριός
Ανυπομονησία σας πιάνει... Σας προβληματίζει το γεγονός ότι, ενώ κάνατε ότι
έπρεπε, τα πράγματα δεν λένε να αλλάξουν πορεία. Μήπως περιμένατε πάρα
πολλά σε σύντομο χρονικό διάστημα; Η ευστροφία και η γρήγορη αντίδραση
σας θα είναι αυτή που θα σας σώσει σήμερα από δύσκολες καταστάσεις. Μην
αναλαμβάνετε ρίσκα και ακολουθήστε την διπλωματική οδό…
Ταύρος
Θα πρέπει να αδράξετε την ευκαιρία καριέρας που θα σας παρουσιαστεί και
να μην δειλιάσετε, γιατί πρόκειται για κάτι καθοριστικό για την πορεία της
καριέρας σας. Υπάρχει διάχυτος ενθουσιασμός για τα νέα και θαυμαστά που
κάνουν την εμφάνιση τους στην ζωή σας! Πανηγυρίστε αλλά καταστρώστε και
τα μελλοντικά σας πλάνα με επιμέλεια για να μην πάει χαμένη η ευκαιρία.
Δίδυμος
Αξιολογήστε σήμερα την μέχρι στιγμής πορεία σας, τα πρακτικά
αποτελέσματα που αποκομίσατε από την γραμμή που ακολουθείτε και
σκεφτείτε πως θα προχωρήσετε στο μέλλον. Κατά την διάρκεια της μέρας
ίσως να λάβετε πληροφορίες ή απαντήσεις σε ένα ζήτημα που σας
απασχολούσε εδώ και καιρό. Ξεκουραστείτε, χαλαρώστε και ανατάξτε τις
δυνάμεις σας το απόγευμα, γιατί θα σας χρειαστούν σύντομα.
Καρκίνος
Θα έχετε την τάση σήμερα να αναλαμβάνετε ρίσκα, που υπό φυσιολογικές
συνθήκες θα αποφεύγατε. Αυτό μπορεί να σας οδηγήσει ενδεχομένως σε
ριψοκίνδυνα αθλήματα, ίσως σε μια τάση αποτίναξης των ζυγών που
αισθανόσαστε ότι σας περιορίζουν, σε μια προσπάθεια χειραφέτησης ή απλά
σε μια επαναστατικότητα, που μπορεί και να μην οφείλεται σε συγκεκριμένη
αιτία.
Λέων
Ίσως να είστε λίγο κακοδιάθετοι σήμερα αλλά δεν θα πρέπει να αφήσετε την
μέρα να πάει χαμένη. Προσαρμοστείτε στα δεδομένα της στιγμής ή της
εποχής και αντιμετωπίστε με θετική διάθεση τις προκλήσεις. Δεν είναι η
καριέρα όλη σας η ζωή και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσετε. Εάν
αντιμετωπίζετε προβλήματα στον επαγγελματικό τομέα, μην τα μεταφέρετε
στην σχέση σας, γιατί θα βλάψετε και την προσωπική σας ζωή.
Παρθένος
Κάτι θα φέρει τις φοβίες σας και τις αγωνίες σας στην επιφάνεια και θα σας
αποσυντονίσει. Μην τους δίνετε μεγαλύτερη σημασία από αυτή που τους
πρέπει και ταλαιπωρείστε άδικα. Απωθήστε τις άσχημες σκέψεις. Έχετε την
σπάνια ευκαιρία το σώμα και το πνεύμα σας να βρουν στην τέλεια ισορροπία!
Θα πρέπει να αφήσετε χώρο για περισσότερη πνευματικότητα στην ζωή σας,
κάτι που θα επηρεάσει με θετικό τρόπο και την φυσική σας κατάσταση.
Ζυγός
Είναι πιθανό να υπάρξουν σήμερα αστοχίες στις επικοινωνίες σας, είτε σε
συναντήσεις δια ζώσης, είτε με την αλληλογραφία σας, που θα οδηγήσουν σε
παρεξηγήσεις ή και λογομαχίες. Μπορεί να προσβάλετε κάποιον ή να σας
προσβάλουν, χωρίς να υπάρχει η πρόθεση για κάτι τέτοιο. Το θετικό της
μέρας είναι, ότι θα έχετε την ικανότητα να δείτε τα πράγματα από μια
διαφορετική οπτική, κάτι που μπορεί να είναι διαφωτιστικό και να οδηγήσει σε
πρωτότυπες ιδέες.
Σκορπιός
Κάτι αιφνίδιο μπορεί να χρωματίσει την μέρα σας και να σας ταράξει.
Προσπαθήστε να καταλάβετε τι συμβαίνει κατά βάθος και να επιδιορθώσετε
τις βλάβες που έχουν προκληθεί… Εάν αναζητάτε ερωτικό σύντροφο, είναι η
κατάλληλη μέρα να κινηθείτε. Εάν πάλι βρίσκεστε σε μια μακροχρόνια σχέση,
σήμερα ευνοούν οι πλανητικές συνθήκες μια προσπάθεια αναθέρμανσης και
αναγέννησης του δεσμού σας.
Τοξότης
Εάν έχετε φροντίσει να βάλετε την προσωπική και επαγγελματική σας ζωή
σας τάξη, σήμερα θα διαπιστώσετε ότι πολλά πράγματα λειτουργούν
αυτόματα και δεν θα αργήσετε να δρέψετε τις επιτυχίες των προσπαθειών
σας. Δεν έχετε καταφέρει όμως ακόμη να ολοκληρώστε αυτό που επιδιώκετε
και αυτό σας κάνει δημιουργεί ένταση. Θα πρέπει να δείξετε όμως υπομονή
και επιμονή στις προσπάθειες σας.
Αιγόκερως
Μια δουλειά ολοκληρώνεται σήμερα και πέρα από την λεκτική επιβράβευση
για την ποιοτική σας δουλειά θα έχετε και οικονομικά οφέλη. Μια νέα
επαγγελματική υποχρέωση θα απαιτήσει την αφοσίωση σας αλλά και πολύ
ενέργεια και επιμονή για να μπορέσετε να την διεκπεραιώσετε με επιτυχία,
μέσα στα στενά χρονικά όρια που θα σας τεθούν. Με την υπομονή και την
υπομονή όλα μπορούν να γίνουν…
Υδροχόος
Νοιώθετε μπερδεμένοι και απογοητευμένοι σήμερα. Το ένστικτο σας είναι
αρκετά δυνατό και θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε καταστάσεις από το
παρελθόν. Αισθάνεστε ότι δεν σημειώνετε τα βήματα προόδου που θέλετε.
Εάν δείτε όμως ψύχραιμα όλα αυτά που καταφέρατε από την αρχή του
χρόνου, θα διαπιστώσετε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι.
Ιχθείς
Εσωστρέφεια και ελαφρά κατάθλιψη εκδηλώνετε και θέλετε να
απομακρυνθείτε από τους πάντες και τα πάντα. Μην το κάνετε όμως, γιατί
γύρω σας υπάρχουν άτομα που σας αγαπούν και μπορούν να σας στηρίξουν.
Μην κλαίγεστε διαρκώς με τα τεκταινόμενα στην ζωή σας και μην είστε τόσο
ανασφαλείς! Τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο πιστεύετε ότι είναι.
Χαρείτε όσα καλά έχετε και σύντομα θα έρθουν τα καλύτερα.
