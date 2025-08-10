Τα ζώδια για την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Τι λένε τα ζώδια για την Κιριακή 10 Αυγούστου 2025

(Σελήνη στους Ιχθείς – σε χάση)

Κριός



Ανυπομονησία σας πιάνει... Σας προβληματίζει το γεγονός ότι, ενώ κάνατε ότι

έπρεπε, τα πράγματα δεν λένε να αλλάξουν πορεία. Μήπως περιμένατε πάρα

πολλά σε σύντομο χρονικό διάστημα; Η ευστροφία και η γρήγορη αντίδραση

σας θα είναι αυτή που θα σας σώσει σήμερα από δύσκολες καταστάσεις. Μην

αναλαμβάνετε ρίσκα και ακολουθήστε την διπλωματική οδό…

Ταύρος

Θα πρέπει να αδράξετε την ευκαιρία καριέρας που θα σας παρουσιαστεί και

να μην δειλιάσετε, γιατί πρόκειται για κάτι καθοριστικό για την πορεία της

καριέρας σας. Υπάρχει διάχυτος ενθουσιασμός για τα νέα και θαυμαστά που

κάνουν την εμφάνιση τους στην ζωή σας! Πανηγυρίστε αλλά καταστρώστε και

τα μελλοντικά σας πλάνα με επιμέλεια για να μην πάει χαμένη η ευκαιρία.

Δίδυμος

Αξιολογήστε σήμερα την μέχρι στιγμής πορεία σας, τα πρακτικά

αποτελέσματα που αποκομίσατε από την γραμμή που ακολουθείτε και

σκεφτείτε πως θα προχωρήσετε στο μέλλον. Κατά την διάρκεια της μέρας

ίσως να λάβετε πληροφορίες ή απαντήσεις σε ένα ζήτημα που σας

απασχολούσε εδώ και καιρό. Ξεκουραστείτε, χαλαρώστε και ανατάξτε τις

δυνάμεις σας το απόγευμα, γιατί θα σας χρειαστούν σύντομα.

Καρκίνος

Θα έχετε την τάση σήμερα να αναλαμβάνετε ρίσκα, που υπό φυσιολογικές

συνθήκες θα αποφεύγατε. Αυτό μπορεί να σας οδηγήσει ενδεχομένως σε

ριψοκίνδυνα αθλήματα, ίσως σε μια τάση αποτίναξης των ζυγών που

αισθανόσαστε ότι σας περιορίζουν, σε μια προσπάθεια χειραφέτησης ή απλά

σε μια επαναστατικότητα, που μπορεί και να μην οφείλεται σε συγκεκριμένη

αιτία.

Λέων

Ίσως να είστε λίγο κακοδιάθετοι σήμερα αλλά δεν θα πρέπει να αφήσετε την

μέρα να πάει χαμένη. Προσαρμοστείτε στα δεδομένα της στιγμής ή της

εποχής και αντιμετωπίστε με θετική διάθεση τις προκλήσεις. Δεν είναι η

καριέρα όλη σας η ζωή και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσετε. Εάν

αντιμετωπίζετε προβλήματα στον επαγγελματικό τομέα, μην τα μεταφέρετε

στην σχέση σας, γιατί θα βλάψετε και την προσωπική σας ζωή.

Παρθένος

Κάτι θα φέρει τις φοβίες σας και τις αγωνίες σας στην επιφάνεια και θα σας

αποσυντονίσει. Μην τους δίνετε μεγαλύτερη σημασία από αυτή που τους

πρέπει και ταλαιπωρείστε άδικα. Απωθήστε τις άσχημες σκέψεις. Έχετε την

σπάνια ευκαιρία το σώμα και το πνεύμα σας να βρουν στην τέλεια ισορροπία!

Θα πρέπει να αφήσετε χώρο για περισσότερη πνευματικότητα στην ζωή σας,

κάτι που θα επηρεάσει με θετικό τρόπο και την φυσική σας κατάσταση.

Ζυγός

Είναι πιθανό να υπάρξουν σήμερα αστοχίες στις επικοινωνίες σας, είτε σε

συναντήσεις δια ζώσης, είτε με την αλληλογραφία σας, που θα οδηγήσουν σε

παρεξηγήσεις ή και λογομαχίες. Μπορεί να προσβάλετε κάποιον ή να σας

προσβάλουν, χωρίς να υπάρχει η πρόθεση για κάτι τέτοιο. Το θετικό της

μέρας είναι, ότι θα έχετε την ικανότητα να δείτε τα πράγματα από μια

διαφορετική οπτική, κάτι που μπορεί να είναι διαφωτιστικό και να οδηγήσει σε

πρωτότυπες ιδέες.

Σκορπιός

Κάτι αιφνίδιο μπορεί να χρωματίσει την μέρα σας και να σας ταράξει.

Προσπαθήστε να καταλάβετε τι συμβαίνει κατά βάθος και να επιδιορθώσετε

τις βλάβες που έχουν προκληθεί… Εάν αναζητάτε ερωτικό σύντροφο, είναι η

κατάλληλη μέρα να κινηθείτε. Εάν πάλι βρίσκεστε σε μια μακροχρόνια σχέση,

σήμερα ευνοούν οι πλανητικές συνθήκες μια προσπάθεια αναθέρμανσης και

αναγέννησης του δεσμού σας.