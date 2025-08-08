Πανσέληνος στον Υδροχόο στις 9 Αυγούστου: Τα 4 ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

Ο Αύγουστος, φέρνει μαζί του μία από τις πιο μαγευτικές στιγμές του καλοκαιριού, την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο.

Το φεγγάρι του Αυγούστου, γνωστό και ως «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου», θα κάνει την εντυπωσιακή του εμφάνιση το Σάββατο 9 Αυγούστου, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στον νυχτερινό ουρανό. Η λάμψη του θα κορυφωθεί τις βραδινές ώρες της Κυριακής 10 και της Δευτέρας 11 Αυγούστου, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ιδανική για ρομαντικές και στοχαστικές καλοκαιρινές στιγμές.

Σύμφωνα με την αστρολογία, πίσω από τη ρομαντική της λάμψη κρύβονται έντονες εσωτερικές διεργασίες, καθώς σχηματίζεται στον ανατρεπτικό Υδροχόο.

Αυτή η Πανσέληνος λειτουργεί σαν καθρέφτης, αποκαλύπτοντας αλήθειες που ίσως προσπαθούσαμε να αγνοήσουμε, κυρίως σε σχέσεις που στερούνται αυθεντικότητας. Ξαφνικές συνειδητοποιήσεις και συναισθηματικές εντάσεις κάνουν την εμφάνισή τους, προκαλώντας είτε ρήξεις είτε βαθύτερη κατανόηση.

4 ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο από την Πανσέληνο στον Υδροχόο

Ιδιαίτερα Υδροχόοι, Λέοντες, Ταύροι και Σκορπιοί του 2ου δεκαημέρου νιώθουν έντονα την ενέργεια αυτής της Πανσελήνου. Η συναισθηματική φόρτιση μπορεί να οδηγήσει σε αυθόρμητες αποφάσεις, ξεσπάσματα ή σημαντικές ανακατατάξεις, κυρίως σε σχέσεις και κοινωνικούς κύκλους.

Υδροχόος

Αυτή η Πανσέληνος σε αφορά άμεσα καθώς φέρνει έντονη ανάγκη να επανατοποθετηθείς σε σχέσεις, ρόλους και επιλογές. Μπορεί να νιώσεις πως οι άλλοι δεν σε κατανοούν ή πως πιέζεσαι να είσαι κάτι που δεν είσαι. Μείνε αυθεντικός/ή και απόφυγε βιαστικές αντιδράσεις. Είναι ώρα να βάλεις όρια και να σταθείς με ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό σου.

Λέων

Η Πανσέληνος φωτίζει τον άξονα σχέσεων -ερωτικών, φιλικών ή επαγγελματικών. Ξαφνικές αλήθειες αποκαλύπτονται, και ίσως συνειδητοποιήσεις πως κάποιοι δε σε στηρίζουν όπως πίστευες. Μην φοβηθείς να απομακρυνθείς από ό,τι δεν σου κάνει καλό, αλλά πρόσεξε πώς εκφράζεσαι. Ο εγωισμός μπορεί να φέρει συγκρούσεις.

Ταύρος

Η Πανσέληνος επηρεάζει τον τομέα καριέρας και δημόσιας εικόνας. Ίσως προκύψουν εντάσεις ή αποκαλύψεις στο επαγγελματικό σου περιβάλλον, που σε αναγκάζουν να πάρεις αποφάσεις χωρίς να το έχεις προγραμματίσει. Κράτησε την ψυχραιμία σου και απέφυγε απότομες κινήσεις. Κάτι τελειώνει για να δημιουργηθεί κάτι πιο αληθινό και σταθερό.

Σκορπιός

Η ενέργεια της Πανσελήνου σε ωθεί να δεις καθαρά ζητήματα που σχετίζονται με το σπίτι, την οικογένεια ή το παρελθόν σου. Παλιά συναισθήματα αναδύονται, και ίσως νιώσεις έντονη την ανάγκη για εσωτερική απελευθέρωση. Αν κάτι σε πιέζει ψυχικά, μην το καταπιέζεις άλλο. Μίλα με ειλικρίνεια αλλά χωρίς σκληρότητα.

ΠΗΓΗ bovary.gr