Εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης Πάτρας για τα 80 χρόνια από τη ρίψη των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα, Ναγκασάκι

Η Επιτροπή Ειρήνης Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας π ραγματοποίησε εκδήλωση στο Πολυχώρο Ιχθυόσκαλα, με τη συμμετοχή του Εργατικού Κέντρου Πάτρας και της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Πάτρας, στην οποία βρέθηκαν ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης και οι Αντιδήμαρχοι Παναγιώτης Μελάς, Διονύσης Πλέσσας και Αποστόλης Αγγελής.

Ο όλεθρος συνεχίστηκε τρεις μέρες αργότερα, στις 9 Αυγούστου, πάνω από το νησί Ναγκασάκι, όταν απελευθερώθηκε και η τρίτη ατομική βόμβα, με την ονομασία «Fat Man» (Χοντρός Άντρας).

Στις 6 Αυγούστου 2025 συμπληρώθηκαν 80 χρόνια από τη ρίψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα. Ήταν 6 Αυγούστου του 1945 όταν το βομβαρδιστικό «Enola Gay» απελευθέρωσε από την «κοιλιά του» το «Little Boy» (Μικρό Αγόρι), τη δεύτερη ατομική βόμβα που κατασκεύασαν οι ΗΠΑ (η πρώτη ρίχτηκε δοκιμαστικά στις 16 Ιούλη 1945 σε ερημική τοποθεσία του Νέου Μεξικού), σκορπίζοντας το θάνατο στο νησί της Χιροσίμα.

Στην εκδήλωση χαιρέτισε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αποστόλης Αγγελής αναφέροντας τα εξής: «Συμπληρώνονται 80 χρόνια από τις 6 και 9 Αυγούστου του 1945, όταν οι ΗΠΑ με τη ρίψη των δύο ατομικών βομβών εξαφάνισαν από προσώπου Γης εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Χιλιάδες ήταν, επίσης, οι τραυματισμένοι, οι άνθρωποι που "έζησαν" την φρίκη που ακολούθησε.

Σήμερα η απειλή ενός γενικευμένου πολέμου και ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος παραμένει ανοιχτή και οξυμένη. Οι ανταγωνισμοί ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και από την άλλη Ρωσία και Κίνα, κλιμακώνονται σε όλα τα επίπεδα: στρατιωτικά, οικονομικά, γεωπολιτικά και τεχνολογικά. Η γειτονία μας φλέγεται και το ενδεχόμενο γενίκευσης είναι λόγω των ανταγωνισμών τους μπροστά στα ματιά μας. Οι βάσεις στην περιοχή μας, στην Ανδραβίδα και τον Άραξο αλλά και σε όλη την χώρα αναβαθμίζονται μπλέκοντας την χώρα μας όλο και πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς του των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ.

Η συνολική προετοιμασία για πολεμική αντιπαράθεση εκφράζεται και στο πεδίο της οικονομίας. Η στρατηγική της “πολεμικής οικονομίας” που υιοθετούν ΝΑΤΟ και ΕΕ σημαίνει τεράστια αύξηση εξοπλισμών και δαπανών για πολεμική προπαρασκευή, την ίδια ώρα που οι λαοί στενάζουν από την ακρίβεια,τα καθημερινά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς, την ανεργία, την υποβάθμιση της Υγείας, της Παιδείας και της πολιτικής προστασίας.

Είναι συνένοχοι και έχουν τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση της ΝΔ και τα υπόλοιπα κόμματα που στηρίζουν την εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους, που μπλέκουν το λαό μας πιο βαθιά στις εν εξελίξει πολεμικές συγκρούσεις, πληθαίνοντας τις αποστολές των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε αποστολές εκτός συνόρων, κάνοντας τον λαό μας στόχο αντιποίνων.

Είναι συνένοχοι επίσης στην γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ, το οποίο σχεδιάζει να ολοκληρώσει το έγκλημα με την πλήρη στρατιωτική κατοχή της Λωρίδας της Γάζας

Η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται πεισματικά να καταδικάσει τη θηριωδία, και εξελίσσεται σε βασικό συνήγορο του κράτους-δολοφόνου του Ισραήλ υπερασπιζόμενη τη «στρατηγική συμμαχία» με αυτό. Φτάνει στο σημείο να κολλάει τη «ρετσινιά» του «αντισημιτισμού» στις εκδηλώσεις αλληλεγγύης προς τον λαό της Παλαιστίνης και να ενεργοποιεί τον λεγόμενο «αντιρατσιστικό» νόμο για την καταστολή τους!

Απέναντι στις κυβερνήσεις – συμμάχους του Νετανιάχου, απέναντι στην συνενοχή και την υποκρισία των «διεθνών οργανισμών» ορθώνονται τα αισθήματα αλληλεγγύης του ελληνικού λαού, αλλά και των άλλων λαών στην Ευρώπη και τον κόσμο που απαιτούν να μπει ένα τέλος στο έγκλημα και να αποκτήσει επιτέλους ο λαός της Παλαιστίνης τη δική του πατρίδα.

Αποτελεί μονόδρομο το δυνάμωμα της πάλης του αντιπολεμικού - αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, συνολικά του λαϊκού κινήματος, με τη συσπείρωση νέων δυνάμεων. Ο λαός με την πάλη του έχει τη δύναμη να βγει στο προσκήνιο της Ιστορίας, να διεκδικήσει έναν κόσμο με πραγματική ειρήνη, φιλία, αλληλεγγύη, σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με τους άλλους λαούς.

Ως Δημοτική Αρχή θα είμαστε μαζί με τον λαό μας, της Επιτροπές Ειρήνης, τα σωματεία, τους φοιτητές, τους μαθητές μας μπροστά στην πάλη ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και την συμμετοχή της χώρας μας στο αιματοκύλισμα των λαών.

Κλιμακώνουμε τον αγώνα για

• Την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.

• Να ξηλωθούν οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις του θανάτου από τη χώρα μας.

• Να μην εγκατασταθούν πυρηνικά στον Άραξο και οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα.

• Να απαγορευτούν οι πυρηνικές δοκιμές και η παραγωγή όπλων μαζικής καταστροφής.

• Να σταματήσουν οι αποστολές Ενόπλων Δυνάμεων και πολεμικού υλικού εκτός συνόρων.

• Όχι στους εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ και στη διάταξη των Ενόπλων Δυνάμεων στην υπηρεσία του.

• Καμιά αλλαγή των συνόρων και των Συνθηκών που τα καθορίζουν.

• Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και ΕΕ με τον λαό κυρίαρχο στον τόπο του.

Απαιτούμε να σταματήσει άμεσα η κατοχή και η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, η ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει στην άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, να σταματήσει οποιαδήποτε σχέση και συνεργασία της Ελλάδας με το κράτος-δολοφόνο Ισραήλ».