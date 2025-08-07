Τι λένε τα ζώδια για την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025.

Κριός

Είναι μια εξαιρετική μέρα για τα επαγγελματικά σας η σημερινή, αρκεί να είστε πρακτικοί και προσγειωμένοι. Η ρεαλιστική δράση είναι αυτή που θα σας εξασφαλίσει την επιτυχία των στόχων σας. Αποφύγετε να δώσετε συνέχεια στις προκλήσεις και εντάσεις του οικογενειακού σας περιβάλλοντος. Τα άστρα δεν ευνοούν τα οικονομικά. Κόψτε σπατάλες, μην κάνετε επενδύσεις και περιορίσετε τις απαιτήσεις των άλλων

Ταύρος

Η μέρα θα φέρει την επίλυση κάποιων σημαντικών εκκρεμοτήτων, είτε αυτές αφορούν έγγραφα ή υποθέσεις που χρονίζουν. Η επικοινωνία με αδέλφια, συγγενείς ή γείτονες θα είναι γόνιμη, αλλά ίσως να διακόψετε κάθε επαφή με άτομα που δεν εκπέμπετε πλέον στα ίδια μήκη κύματος. Ότι δεν λειτουργεί πλέον θα πρέπει να φύγει από την ζωή σας, για να δημιουργήσει χώρο για το καινούργιο.

Δίδυμοι

Στην δουλειά σας ενδεχομένως να έχουν σήμερα περισσότερες απαιτήσεις οι εργοδότες σας ή να αντιμετωπίσετε αυξημένο ανταγωνισμό. Θα πρέπει να προσαρμοστείτε τάχιστα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στον εργασιακό χώρο, γεγονός που πιθανόν να επηρεάσει την προσωπική σας ζωή, αλλάζοντας τους ρυθμούς της καθημερινότητα σας. Θα έχετε στο μέλλον λιγότερο ελεύθερο χρόνο, αλλά θα παρουσιαστεί σημαντική βελτίωση από άποψη καριέρας και εισοδημάτων.

Καρκίνος

Παρασκήνια και δολοπλοκίες εξυφαίνονται στο εργασιακό σας περιβάλλον και καλό θα ήταν να έχετε τα μάτια σας δεκατέσσερα! Μην χαλαρώνετε ούτε στιγμή, γιατί τα πράγματα μπορούν να πάρουν άσχημη τροπή για τα συμφέροντα σας. Θα πρέπει να δείξετε υπομονή, επιμονή και διπλωματία για να καταφέρετε να φέρετε σε πέρας τις υποθέσεις σας με τον τρόπο που εσείς θέλετε…

Λέων

Μια διαφωνία ή ένα διαπληκτισμός με έναν συνεργάτη μπορεί να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις σήμερα, εάν δεν κάνετε και οι δύο ένα βήμα πίσω. Και οι δύο έχετε από την σκοπιά σας δίκιο και θα πρέπει να βρείτε τρόπο συνεννόησης. Η ψυχραιμία σας σε μια κατάσταση έντασης που θα υπάρχει θα βοηθήσει να επανέλθει η ηρεμία και να δούνε τα εμπλεκόμενα άτομα τις καταστάσεις στην σωστή τους διάσταση.

Παρθένος

Η αισιοδοξία και η απαισιοδοξία θα διαδέχονται η μια την άλλη. Η ατμόσφαιρα έχει γίνει λίγο βαριά, τόσο στον αισθηματικό, όσο και στον επαγγελματικό τομέα. Αν η συμπεριφορά των γύρω σας δεν σας αρέσει, μη γίνεστε εκρηκτικοί και ευερέθιστοι. Ερωτικά μπορεί να ξαφνιαστείτε από το ενδιαφέρον κάποιου για σας.

Ζυγός

Σήμερα θα έρθουν στο προσκήνιο ζητήματα καριέρας, προσωπικού κύρους και επιρροής. Είναι μια μέρα που θα φέρει ωριμότητα, υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ρεαλιστική αντιμετώπιση των καταστάσεων. Σε κάποια χρονική στιγμή ωστόσο θα πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα στην εργασία και την οικογένεια, μεταξύ των επαγγελματικών ή των προσωπικών σχέσεων, κάτι που δεν θα σας είναι καθόλου εύκολο.

Σκορπιός

Μια νέα επιρροή στον εργασιακό σας χώρο θα σας βοηθήσει να δείτε κάποια πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία. Έχετε ανοιχτό το μυαλό και τα μάτια σας γιατί μια ευκαιρία καριέρας πλησιάζει… Τις βραδινές ώρες θα πρέπει να προσφέρετε την στήριξη σας σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες οικονομικής ή συναισθηματικής φύσης σήμερα. Εμψυχώστε τους και βοηθήστε τους να σταθούν στα πόδια τους και να αγωνιστούν και πάλι…

Τοξότης

Η μέρα θα σας ωθήσει να δηλώνετε ανοιχτά τα συναισθήματα, τις προθέσεις και τις επιθυμίες σας. Είναι ένα διάστημα που θα θέλετε να ξεφύγετε από τους πάντες και τα πάντα. Η εσωστρέφεια θα σας φέρει αντιμέτωπους με τα δικά σας λάθη του παρελθόντος. Με την διαίσθηση θα καταφέρετε να ξεπεράσετε προβλήματα του παρελθόντος ή να διορθώσετε τα δικά σας λάθη.

Αιγόκερως

Δεν σας αφήνει ασυγκίνητους το ενδεχόμενο να είστε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ο δικός σας χειρισμός όμως της εικόνας σας μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση και την ζήλια των γύρω σας… Κάποιο άτομο που ίσως πληγώσατε χωρίς να το θέλετε, ίσως θελήσει να σας βλάψει με κάποιο τρόπο σήμερα. Έχετε το νου σας στους γύρω σας και αποφύγετε να δώσετε δικαιώματα με την συμπεριφορά σας.

Υδροχόος

Αισθάνεστε σήμερα ότι μειώνονται τα ενεργειακά σας αποθέματα κάτι που σας ωθεί να αποτραβηχτείτε από την δράση, να κλειστείτε λίγο περισσότερο στον εαυτό σας. Έχετε την ανάγκη να φορτίσετε τις μπαταρίες σας και να ξαποστάσετε. Φροντίστε περισσότερο την υγεία σας, γιατί ίσως να υποβόσκει κάποιο νόσημα, που θα ήταν καλό να το προλάβετε στο αρχικό του στάδιο.

Ιχθείς

Έχετε την ενέργεια που απαιτείται αλλά και την διάθεση να ριχτείτε σε μια νέα περιπέτεια! Για να εξασφαλίσετε όμως την επιτυχία θα πρέπει να είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι! Αφήστε τις φοβίες σας στην άκρη και αντιμετωπίστε την κατάσταση κατάματα. Δεν θα πιστεύετε πόσο απελευθερωτικό είναι το συναίσθημα και πόσο καλύτερα αποτελέσματα μπορείτε να επιτύχετε.